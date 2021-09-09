А. Ивановский о методах гибридной войны в отношении Беларуси

Ядерное оружие не применяется, а на умы воздействуют ядерно-информационными сообщениями. Так о методах гибридной войны в отношении Беларуси высказался в эфире программы "Скажинемолчи" доктор технических наук, преподаватель, профессор кафедры правовой информатики Академии МВД Александр Ивановский. Во время беседы затронули также тему национальной безопасности и разработку новойконцепции с учетом имеющегося опыта. Раскол общества, противопоставление друг другу, нагнетание напряженности - то, что влияет на нашу безопасность.

При каких обстоятельствах может быть применено ядерное оружие? Что есть информационная безопасность и информационный суверенитет? И что такое красная черта? Об этом и не только - в полной версии интервью с Александром Ивановским. Она уже доступна на YouTube-канале"Беларусь1".