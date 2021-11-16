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А. Камович о том, что происходит на белорусско-польской границе в эти минуты

Мы снова возвращаемся на белорусско-польскую границу, и сейчас на связь со студией выходит Александр Камович (видео).

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