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А. Камович пообщался с беженцами в логистическом центре на границе
На связь с нами выходит мой коллега Александр Камович (прямое включение).
- Да. Польская полиция стреляла в нас водой. Они против людей. У нас есть видео, как этот ребенок плачет, он не мог уснуть. Их семья из Ирака. Польская полиция против всех нас.
- Мы переехали сюда в центр из леса из-за детей. Для них там было слишком холодно. Здесь гораздо теплее и есть возможность поспать.
- Мы получаем всю необходимую помощь от Беларуси. Мы дважды были у польской границы, дважды они нам угрожали.
- Мы снимали свое видео, чтобы показать на нашем телевидении, как вы нам помогаете. У нас есть все необходимое: туалет, вода, еда. Вся помощь от вас. Только Беларусь нам помогает.
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