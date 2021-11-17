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А. Камович с прямым включением из логистического центра

На связи Александр Камович. Он продолжает работать в логистическом центре, где по поручению Президента располагаются беженцы (видео).


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