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А. Конюк: Наша главная задача - выработать тактические моменты исправления ситуации

Тактику по исправлению недостатков в деятельности правоохранительных органов по итогам "Большого разговора у Президента" обсуждали сегодня в Минске. Главная цель Республиканского координационного совещания - выработать конкретные меры по исправлению ситуации.

На заседании обсуждались меры по повышению качества оперативно-розыскной и следственной работы, поддержания государственного обвинения и эффективности прокурорского надзора в экономической сфере.

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