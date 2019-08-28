А. Конюк: Наша главная задача - выработать тактические моменты исправления ситуации

Тактику по исправлению недостатков в деятельности правоохранительных органов по итогам "Большого разговора у Президента" обсуждали сегодня в Минске. Главная цель Республиканского координационного совещания - выработать конкретные меры по исправлению ситуации.



На заседании обсуждались меры по повышению качества оперативно-розыскной и следственной работы, поддержания государственного обвинения и эффективности прокурорского надзора в экономической сфере.