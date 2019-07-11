А. Конюк: Санкции по отношению к пьяным водителям необходимо менять

Санкции по отношению к пьяным водителям необходимо менять, однако в этом вопросе нужно учитывать мнение общественности, отметил Генпрокурор Беларуси Александр Конюк после аварии под Белоозерском, в которой погибли трое детей и двое взрослых. По его словам, правовые нормы на многих нарушителей уже не действуют в должной мере. А складывающаяся ситуация требует кардинального подхода.









Сегодня в Минске на межгосударственном уровне затронули тему борьбы с коррупцией.

