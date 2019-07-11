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А. Конюк: Санкции по отношению к пьяным водителям необходимо менять

Санкции по отношению к пьяным водителям необходимо менять, однако в этом вопросе нужно учитывать мнение общественности, отметил Генпрокурор Беларуси Александр Конюк после аварии под Белоозерском, в которой погибли трое детей и двое взрослых. По его словам, правовые нормы на многих нарушителей уже не действуют в должной мере. А складывающаяся ситуация требует кардинального подхода.


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Сегодня в Минске на межгосударственном уровне затронули тему борьбы с коррупцией.

В Исполкоме СНГ обсудили вопросы сближения подходов в нормативном регулировании и выработке единообразного подхода. Межгосударственный совет по противодействию коррупции зарекомендовал себя как активная площадка для проведения диалога и обмена практическим опытом среди стран-участниц. Один из краеугольных камней - возврат активов. И, как пообещал Александр Конюк, в ближайшее время после совещания в Москве будут названы конкретные цифры возвращения дебиторской задолженности зарубежными партнерами в Республику Беларусь.

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