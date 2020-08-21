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А. Конюк: Участие в несанкционированных массовых мероприятиях незаконно

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк напомнил, что участие в несанкционированных массовых мероприятиях незаконно, а порядок проведения массовых мероприятий установлен международным и национальным законодательством. При этом Генпрокурор подчеркнул, что согласно пакту ООН о гражданских и политических правах, реализация права на мирные собрания налагает особые обязанности и особую ответственность.

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