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А. Кривошеев: Европейский парламент своей резолюцией подменяет базовые этические стандарты журналистской профессии
Европейский парламент своей резолюцией подменяет базовые этические стандарты журналистской профессии. Такое мнение высказал председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев. На его взгляд, санкции ЕС в отношении государственных СМИ Беларуси и их представителей совершенно недопустимы.
Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов:
Европейский парламент призывает подвергнуть санкционному давлению Белтелерадиокомпанию. На каком основании? Каким образом Европейский парламент считает возможным вмешиваться в дела независимых СМИ, правообладателей спортивных трансляций? Плюс ко всему и сам Европейский парламент, и такие уважаемые структуры, как ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, ООН в своих многочисленных документах, резолюциях, Европейской хартии по правам человека отмечают, что санкционное давление против журналистов, СМИ, редакционной политики отдельных редакций незаконно и недопустимо. Это прямо прописано в базовых документах, которые обязан выполнять в том числе и Европейский парламент, поскольку в нем находятся граждане Европейского союза. Мы же видим, что эти базовые демократические стандарты самим Европейским парламентом, точнее, теми, кто голосовал за этот проект резолюции, прямо нарушаются.
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