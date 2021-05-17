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А. Кривошеев о скандальном признании главы NED относительно грубого вмешательстве в политическое и медийное пространство суверенной Беларуси
Закрытая конференция руководства американской грантовой сети NED с якобы представителями штаба госпожи Тихановской произвела эффект разорвавшейся атомной бомбы для всего сектора неправительственных организаций и медиа. Причем не только для России и Беларуси, но и для всех, кто способен слышать и видеть. "Развидеть" этот сеанс саморазоблачения уже не выйдет. Поэтому мы как Союз журналистов вынуждены реагировать.
Итак, что мы узнали из этого диалога. По порядку.
Первое. В структуре NED (глобального американского фонда за демократию) есть целых два куратора для Беларуси: Барбара Хейг и Нина Огнянова. Эти дамы рассматривают политиков и журналистов в Беларуси, извините, как "дрессированных мартышек", которые в обмен на финансирование реализуют их (американские) желания и интересы.
Никто в Беларуси этих дам не избирал, не назначал и не давал полномочий вести подобную работу. Напротив, столь грубое вмешательство в дела суверенного государства и национального медиаполя - это явное нарушение белорусского, американского и международного права. По сути, это очевидное доказательство развязанной против Беларуси как минимум информационной войны.
Второе, что мы узнали.
Как минимум четыре института из зонтичной структуры NED напрямую вмешиваются во внутреннюю политику Беларуси. Директор NED Карл Гершман признается, что республиканский и демократический партийные институты США тесно сотрудничают и с беглыми политиками (в частности, с госпожой Тихановской), и с незаконными, антиконституционными структурами, которые обвиняются в попытке организации государственного переворота.
Фактически господин Гершман объявляет себя и свою структуру заказчиками, спонсорами и координаторами агрессии против государственных устоев Беларуси в целом и независимости нашего медиасообщества в частности. Это еще одно прямое доказательство как минимум информационной войны, развязанной США против Беларуси.
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