А. Кривошеев: Журналистика не должна провоцировать рознь и столкновения

Журналистская работа не должна провоцировать рознь и столкновения. Такое мнение высказал председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, комментируя подписанный накануне главой государства закон о СМИ. Документ корректирует законодательство о средствах массовой информации, укрепляет информационную безопасность государства, а также становится дополнительным барьером для распространения фейков.