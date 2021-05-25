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А. Кривошеев: Журналистика не должна провоцировать рознь и столкновения

Журналистская работа не должна провоцировать рознь и столкновения. Такое мнение высказал председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев, комментируя подписанный накануне главой государства закон о СМИ. Документ корректирует законодательство о средствах массовой информации, укрепляет информационную безопасность государства, а также становится дополнительным барьером для распространения фейков.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования.