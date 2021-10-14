А. Кучеренко: Украина будет просить Беларусь о поставках электричества

Украина вынуждена будет вновь просить Беларусь об экстренных поставках электроэнергии - заявляет депутат Верховной рады Алексей Кучеренко. По словам парламентария, хотя профильный министр категорически подобную необходимость отрицает, практикующие энергетики считают, без этого никак не обойтись. Украина не располагает необходимыми топливными ресурсами, чтобы обеспечить генерацию в дни пиковых нагрузок.



Кроме того, электростанции страны крайне изношены и гарантировать их бесперебойную работу никто не может. Кучеренко ожидает с Беларусью "тяжелых переговоров" по поводу поставок, но без белорусского электричества, считает он, Украину ждет энергетический коллапс.