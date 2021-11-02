А. Ланкин: Наша цель - раскрепостить творческую энергию белорусского народа

Потребуется время, чтобы вырастить новые политические силы и перебалансировать систему госуправления. Такое заявление сделал лидер "Демократического Союза" Андрей Ланкин в эфире программы "Скажинемолчи". Речь шла о создании в Беларуси новых партий, а также роли самого Ланкина в событиях августа 2020 года. В частности о том, почему некоторым кандидатам не хватило зрелости и политической культуры? Как так получилось, что аполитичные айтишники, живущие (по словам гостя программы) в отдельной реальности, вдруг захотели попасть во власть. А также какие цели сейчас ставит конструктивная белорусская оппозиция, создавая новую партию.



Кроме того, речь шла о том,чем айтишное счастье отличается от среднестатистического белорусского, кто и за что угрожал Андрею Ланкину физической расправой и почему он удалился из "Фейсбука", сначала уехал в Киев, а потом через лес в Россию. Но главное, что за политическую партию конструктивная белорусская оппозиция строит сВоскресенским. Этот и другие выпуски "Скажинемолчи" смотрите на YouTube-канале "Беларусь 1", а также в "Телеграм".