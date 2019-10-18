ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

А. Лаппо: Белорусские пограничники готовы к чемпионату мира по хоккею 2021 года

Белорусские пограничники готовы к чемпионату мира по хоккею 2021 года, который примет наша страна. Об этом вчера заявил глава ведомства Анатолий Лаппо во время заседания командующих пограничных войск стран СНГ.

Во время встречи командующих пограничных войск стран СНГ подписаны 16 решений

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все