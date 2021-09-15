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А. Латакас: Клайпедскому порту грозит сокращение инвестиций из-за потери белорусских грузов
Клайпедскому порту грозит сокращение инвестиций из-за потери белорусских грузов. Такое заявление сделал управляющий портом Альгис Латакас. В частности, при отсутствии калийных удобрений из нашей страны терминал сыпучих грузов может претендовать на зерно, однако на эти грузы уже есть долгосрочные контракты у специализированных терминалов. Возможна внутренняя конкуренция. Пока, по словам Латакаса, выручка порта и грузооборот растут. Однако с начала года отмечается снижение перевалки нефтепродуктов, а с декабря ожидается приостановка перегрузки калийных удобрений - это грозит потерей 20 миллионов евро дохода.
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