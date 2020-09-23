А. Лебедев: Некоторые телеграм-каналы публикуют конкретные провокации и натравливают людей

О последствиях таких переворотов уж точно не напишут деструктивные телеграм-каналы, которые буквально ежедневно выпускают десятки фейков. Правда, все больше людей понимают, на какие средства и чьи интересы преследуют такие инструменты вещания. Об одном из авторов такого канала, который, к слову, опубликовал данные тысячи сотрудников МВД Беларуси в своем YouTube-блоге высказался российский предприниматель Артемий Лебедев.