А. Лесик о последствиях Майдана: безработица, рост коммуналки, банкротство предприятий

Правоохранительная система стала карательным органом, десятки, сотни обысков. Количество обысков за эти времена увеличилось в десятки, сотни раз по статистике до того времени, как был этот переворот, но это на самом деле второстепенное. Самое важное, что уничтожаются стратегические государственные предприятия, такие как Укрзализниця, Укрпочта. Где раньше были прибыльными предприятиями, сейчас они практически все являются банкротами. Наша экономика не может существовать без кредитов МВФ".