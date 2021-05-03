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А. Лесик: Украинцы вынуждены выезжать на заработки, чтобы оплатить коммуналку
Экономика не работает, мы полностью зависим от кредитов МВФ, уничтожили собственные промышленные предприятия своими руками в угоду вот этому внешнему управлению.Дело в том, что в 2013 году, если взять в целом анализировать события за последние 7 лет, после того как в нашей стране произошел переворот и вооруженный захват власти. Я эти вещи называю своими именами, пускай кто-то мне возразит. Так именно после того момента цена на отопление, на газ выросла, если раньше мы говорили в 11-12 раз, сейчас эта цифра еще больше может быть. Дело в том, что государство находится под внешним управлением. И ответ очевиден - вымываются последние сбережения у населения. Это приводит к тому, что люди массово покидают нашу страну, трудовая эмиграция. Раньше ехали на заработки, чтобы заработать деньги на квартиру, может, купить дорогую машину, то сейчас ситуация такая, что просто прокормить свою семью и просто заплатить за коммуналку.
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