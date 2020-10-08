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А. Лесик: За 6 лет Украина потеряла рынки сбыта и рабочие места

События в Кыргызстане обсуждают в эти дни и в стране, которая не понаслышке знает о последствиях Майдана. Украине был нанесен серьезный экономический удар. За это время страна потеряла многое — начиная от рынков сбыта и заканчивая рабочими местами. Такое мнение в эфире телеканала NewsOne высказал председатель харьковской городской организации "Оппозиционная платформа - За жизнь" Андрей Лесик.

В программе журналисты подвели итоги опроса "Чем для граждан Украины был Майдан?". 97 % ответили - фатальной ошибкой.

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