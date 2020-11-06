В преддверии праздника, сохранив традицию, Беларусь дарит жителям страны важные и нужные подарки. В населенные пункты приходит газ, открываются детские сады и школы, учреждения здравоохранения, улучшается инфраструктура для удобства и комфортной жизни.



И вот сегодня (в преддверии 7 Ноября) долгожданный подарок получили жители столицы - введена в эксплуатацию 3-я линия метро. Этот день непременно войдет в историю столичного мегаполиса. Открывая новую ветку, президент отметит развитие подземки - показатель нашей социальной и политической устойчивости. Минск надо и дальше постепенно переводить на электротранспорт.



Новая линия соединит южные и северные районы столицы

Всего на 3-й линии планируется до 17 остановочных пунктов: из Курасовщины в Зеленый Луг через центр города. Это сделает комфортнее дорожный трафик в столице. Сперва заработают четыре станции: "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь". Александр Лукашенко предложил проложить метро на север Минска, где построят умный город. А в перспективе необходимо продолжить синюю ветку метрополитена в сторону Смолевичей. Там лучше осваивать наземное строительство.









Президент о своей мечте: начать строительство 4-й линии

«Сегодня составы пойдут по новой линии. Моя мечта - 4-я.Сегодня современные подвижные составы пойдут по новой линии. Так и жизнь в нашей Беларуси пойдет дальше к новым целям, - обозначил планы на перспективу глава государства. - Мы достроим 3-ю ветку, на которой может быть до 17 станций. И моя мечта: может быть, хотя бы начать мегапроект по строительству 4-й линии метрополитена - кольцевой, которая разгрузит Минскую кольцевую автодорогу. Благодаря этому в обозримой перспективе будут созданы полноценные транспортно-пересадочные узлы между всеми видами городского и пригородного транспорта".

А. Лукашенко: Абсолютное большинство белорусов - трудолюбивые и порядочные

Президенту доложили, как велось строительство новой ветки. Специально для этого закупили механизированный комплекс "Алеся". Благодаря ему темпы проходки по туннелю увеличились в 5 раз. Отдельно глава государства отметил безопасность третьей линии (станции оснащены защитными ограждениями из прозрачного стекла) и эстетику оформления - во внешний облик заложен глубокий смысл. Особо интересовала президента обстановка в коллективе. Александр Лукашенко убежден, что абсолютное большинство белорусов трудолюбивые и порядочные, как и те, кто строил эти новые станции. К слову, в этот процесс было вовлечено более трех тысяч человек. Президент поделился воспоминаниями, как не просто было принимать принципиальное решение - продолжать или нет развитие этого вида транспорта.

Президент о том, как сохранили отечественную школу строительства метро



"Была идея в середине 90-х, после распада Союза, когда было тяжело, прекратить в Минске существование метрополитена", - сказал Президент. Однако, несмотря на трудности, удалось достроить новые станции второй ветки. "И тогда был серьезно поставлен вопрос: а что дальше? Две линии построили, основные станции были построены в те тяжелейшие времена. И тогда мной было принято решение, которым я горжусь до сих пор. Я сказал: метро у нас будет, метрострой мы разрушать не будем", - обратил внимание Александр Лукашенко. Он пояснил, что решение было обусловлено прежде всего желанием сохранить отечественную школу строительства метро. "Ведь немного городов в мире и тогда, и сейчас занимаются строительством метро. И мне стало жалко. Если мы прекратим, не будет этой великой школы. А это сопоставимо с космосом, только под землей, это высший уровень строительства, здесь инновации, новейшие технологии и отсюда строители там, наверху, на земле черпают современные методы строительства", - объяснил глава государства. В 2012 году, по его словам, было принято решение о строительстве 3-й линии метро.

7 ноября 3-я линия метро откроется для пассажиров