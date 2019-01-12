А.Лукашенко: Беларусь в ближайшие годы будут "пробовать на зуб", надо быть готовыми ответить на это

Беларусь в ближайшие годы будут "пробовать на зуб", надо быть готовыми ответить на это. Такое мнение высказал Президент на торжественном приеме на старый Новый год.

Это традиционное мероприятие, которое в неформальной обстановке собирает людей из мира культуры и искусства, спортсменов, госслужащих, представителей белорусских средств массовой информации. Всех тех, кто достиг в своей сфере деятельности больших успехов. Многие из собравшихся в этот день получают заслуженные награды. Но самое ценное, конечно, это возможность личного общения с Главой государства. Какими будут для страны ближайшие годы? Александр Лукашенко поделился своим прогнозом.

Тут же состоялась и церемония вручения государственных наград. Президент вручил орден Отечества III степени Министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею и медаль Франциска Скорины артисту Руслану Алехно. Дипломы о присвоении почетного звания заслуженного артиста Беларуси получили певица Искуи Абалян-Баровская, актриса Валерия Арланова и артистка балета Людмила Хитрова. А гимнастка Екатерина Галкина теперь заслуженный мастер спорта. Благодарностями Президента отмечены несколько сотрудников средств массовой информации, в том числе и наша коллега - заместитель заведующего отделом обозревателей политических новостей главной дирекции АТН Наталья Голуб. Кроме того, благодарность Президента вручена генеральному продюсеру генерального продюсерского центра НГТРК Глебу Шульману.