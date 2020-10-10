3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
А. Лукашенко: Белорусы голосовали за мир и порядок, и мы обязаны выполнить наказ народа
Экономика, достойный уровень жизни белорусов, внутриполитическая ситуация, обстановка на внешнем контуре, обновление конституции и ситуация с коронавирусом.
Накануне на совещании у президента обсуждали широкий спектр вопросов. Но, пожалуй, ключевой посыл - сплотиться и выстоять, чтобы не допустить развития сценариев тех стран, где сейчас неспокойно. Ведь, несмотря на глобальные шоки, разгула преступности не допущено, экономика сохраняет устойчивость!
Беларусь выполняет обязательства как внешние долговые, так и социальные. И даже находит возможности для наращивания инвестиционного и промышленного потенциала, чтобы обеспечить достойный уровень жизни населения. Совещание, по сути, стало продолжением разговора, который начали на встрече с политактивом страны. Небольшой промежуток прошедшего времени подтвердил верность прозвучавших тогда оценок.
Первоочередная задача нынешней власти, по мнению президента, - дать четкий ориентир дальнейшего общественно-политического развития. Белорусы хотят стабилизации обстановки. Часть из них в состоянии неопределенности. И важно представить четкие шаги, которые намеренно дальше сделает белорусское государство.
Что касается главного закона страны, к работе над поправками в конституцию будут привлечены все созидательные силы общества. Процесс, по мнению Александра Лукашенко, следует максимально приблизить к рядовым гражданам. Для этого по поручению главы государства в регионах создаются диалоговые площадки.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе