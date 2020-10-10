А. Лукашенко: Белорусы голосовали за мир и порядок, и мы обязаны выполнить наказ народа

Экономика, достойный уровень жизни белорусов, внутриполитическая ситуация, обстановка на внешнем контуре, обновление конституции и ситуация с коронавирусом.

Накануне на совещании у президента обсуждали широкий спектр вопросов. Но, пожалуй, ключевой посыл - сплотиться и выстоять, чтобы не допустить развития сценариев тех стран, где сейчас неспокойно. Ведь, несмотря на глобальные шоки, разгула преступности не допущено, экономика сохраняет устойчивость!

Беларусь выполняет обязательства как внешние долговые, так и социальные. И даже находит возможности для наращивания инвестиционного и промышленного потенциала, чтобы обеспечить достойный уровень жизни населения. Совещание, по сути, стало продолжением разговора, который начали на встрече с политактивом страны. Небольшой промежуток прошедшего времени подтвердил верность прозвучавших тогда оценок.







Первоочередная задача нынешней власти, по мнению президента, - дать четкий ориентир дальнейшего общественно-политического развития. Белорусы хотят стабилизации обстановки. Часть из них в состоянии неопределенности. И важно представить четкие шаги, которые намеренно дальше сделает белорусское государство.





