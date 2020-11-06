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А. Лукашенко: Благодаря труду белорусов страна живет и становится краше
В Минске сегодня открылась третья линия метро. Участие в церемонии принял президент. На остановочном пункте "Ковальская Слобода" собрались люди, которые имеют отношение к строительству новой подземной линии.
В центре внимания главы государства было социально-экономическое развитие Минска и совершенствование его транспортной инфраструктуры. Кроме того, Александр Лукашенко рассказал, что подписал указ о повышении пенсий.
В эксплуатацию вводятся четыре станции: "Ковальская Слобода", "Вокзальная", "Площадь Франтишка Богушевича" и "Юбилейная площадь". Всего же на третьей линии планируется сделать 14 остановочных пунктов: из Курасовщины в Зеленый Луг через центр города. Это сделает комфортнее дорожный трафик в столице.
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