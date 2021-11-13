А. Лукашенко дал интервью главному редактору журнала "Национальная оборона"

Не стоит рассчитывать, что власть или белорусы дрогнут перед коллективным Западом. Об этом Президент рассказал в интервью российскому изданию "Национальная оборона". Беседа продолжалась почти два с половиной часа, за это время Александр Лукашенко и военный эксперт Игорь Коротченко обсудили самые острые и волнующие общество вопросы: от санкций до миграционного кризиса, который разгорелся по вине Вашингтона и Брюсселя, а разбираться с ним приходится нам.