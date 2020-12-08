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А. Лукашенко медикам в Столбцах: Вы оказались сильными людьми
О помощи пациентам с коронавирусом в регионах шла речь сегодня в Столбцовской центральной районной больнице. Ее посетил глава государства. Этот визит - часть большого президентского мониторинга медучреждений в связи с COVID.
Обстановка, как и везде в мире, сложная, но, как в очередной раз на месте убедился лидер, у нас абсолютно контролируемая. На примере клиники в Столбцах глава государства посмотрел, как оказывают помощь пациентам на районном уровне. С апреля в больнице организована работа инфекционного госпиталя. В наличии здесь более сотни точек подвода кислорода и 10 аппаратов ИВЛ. Сейчас, по словам министра, в районном учреждении находится гораздо больше больных коронавирусом, чем при первой волне. Однако все равно здесь задействованы далеко не все ресурсы. Оказывается и плановая помощь. Александр Лукашенко осмотрел отделения клиники, зашел в реанимацию, где выхаживают сложных пациентов.
За последние несколько дней заболеваемость коронавирусом снизилась - статистика от главврача. Если в ноябре за сутки регистрировалось 20 пациентов, то последние дни - по 12. Стандарты лечения не отличаются от столичных. В этом президент убедился лично, а позже в разговоре с коллективом больницы заверил - все районные больницы в Беларуси в ближайшее время будут на подобном уровне.
Президент поблагодарил медиков за их слаженную работу. В этом непростом году врачи действительно герои нашего времени. Несмотря на страх перед неизвестным вирусом, продолжали спокойно работать и тогда, и сейчас, оказывая пациентам всю необходимую помощь. Не сломили докторов и попытки некоторых журналистов весной раскачать ситуацию в Столбцах на почве коронавируса.
Затронули в разговоре и немедицинские темы. Сейчас активно идет подготовка к Всебелорусскому народному собранию. Повесткой интересуются и врачи.
Обсудили также зарплаты медиков и в целом финансирование системы здравоохранения, возможность создания специализированного центра по травматологии в Столбцах, говорили о здоровом образе жизни. Один из вопросов был навеян обстановкой в спортивной сфере и возмутительно неконструктивной позицией Международного олимпийского комитета. Все подробности - в "Панораме".
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