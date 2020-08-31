Президент встретился с главой Верховного суда

Цифровизация судебной системы страны, новая Конституция и резонансные уголовные дела.



Об этом и не только шла речь на встрече президента и главы Верховного суда Валентина Сукало. Неизменный ориентир для представителей Фемиды - быть внимательнее к людям и каждому конкретному случаю в практике. Ведь каким будет подход, такое в целом сложится впечатление обо всей судейской вертикали страны.





Верховный суд подключится к работе над новым вариантом Конституции

Сегодня над новым вариантом Конституции трудятся специалисты различного профиля, в том числе судьи Конституционного суда. Предложения по своему профилю поступят и от высшей судебной инстанции. Затем документ представят общественности.

"Готов обсудить тактические и стратегические темы работы судов. Если говорить о тактике, то конкретные темы, проблемы, вплоть до уголовных дел, которые находятся на контроле Президента. Что касается стратегии, сейчас очень много разговоров о том, что нам надо каким-то образом переустроить нашу общественно-политическую систему, изменить ситуацию в стране. Перемены, перемены… Правда, никто не говорит о том, какие кто хочет перемены. Но я хорошо знаю, кто этого хочет, и какие они хотят перемены. Поэтому мы с вами это обсудим. Жизнь на то и есть жизнь, что она должна все время меняться", - заявил Александр Лукашенко.

Президент рассказал, что сейчас идет работа уже над третьим вариантом Конституции Беларуси, и попросил председателя Верховного суда подключиться к этой работе.

"Многие хотят - и в самом судейском сообществе - некой независимости. Хотя я готов с кем угодно спорить, что самый независимый суд - в Беларуси. Пусть никто не смеется. Вы-то знаете, насколько я оберегаю вас от разного рода накатов или же телефонных просьб и разговоров. Я часто говорю, что все зависит от судей: если они хотят быть от кого-то зависимыми, значит, они буду отвечать, образно говоря, на эти звонки. Вы никогда от меня тайно не получали ни одного звонка, у нас все открыто. Если Президент контролирует какое-то уголовное дело, я об этом открыто говорю, и вы тоже".

"Поэтому я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, Президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко. Поэтому, я думаю, в новой Конституции мы достойно отразим систему устройства наших судов, исходя из нашего с вами опыта работы за последнюю четверть века. Но ответственно: вносите предложение - распишитесь за это предложение"

, - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года - мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад - это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения"

, - заявил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что сейчас в Беларуси специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работают над изменениями в главный закон страны. Затем проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение.

"Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, не нравится, свои соображения. Но при этом хочу сказать особо рьяным, которые гвалтом кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по Конституции есть один голос - и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов, и у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска"

, - обратил внимание глава государства. При этом он заметил, что голос несовершеннолетних граждан страны, которых также немало на митингах, учитываться не может, хотя они и могут высказывать свое мнение.

В Верховном и областных судах завершена цифровизация правосудия

В Верховном и областных судах завершена цифровизация правосудия. Уже завтра они станут фиксировать судебные процессы на аудио и видео. Запустят и единую информационную систему для судов общей юрисдикции. В режиме онлайн будет доступна ситуация в каждом районном суде. Рассказал Валентин Сукало журналистам и о предложениях Верховного суда по поправкам в Основной закон.

Верховный суд предложил упростить функции президента в части назначения судей