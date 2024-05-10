Лукашенко: Мы даем наказ детям и внукам свято хранить правду о войне как наивысшую ценность

Вся Беларусь отметила праздник Великой Победы. В истории возрождения и становления нашей нации это главный момент. В этом убежден Президент. А потому радость и гордость за беспримерное мужество советских солдат в этот майский день глава государства всегда разделяет с миллионами белорусов.

Вот уже 79 лет 9 Мая не обходится без красочных торжеств и залпов Победы. Столица салютует героям и победителям, которые навсегда останутся в нашей памяти освободителями Европы, гарантами мира и жизни на континенте. Их подвиг бессмертен. И таковым его делает людская память.

Она бережно хранит миллионы историй о тех, кто не жалел жизни, стоял до последнего, умирал, но не сдавался. Наши деды и прадеды сделали все, чтобы жизнь продолжалась, а мир на планете стал наивысшей ценностью для каждого. Жаль, не все усвоили эти уроки. Но белорусы свято берегут правду о войне.

Самые яркие кадры девятого майского дня - в репортаже Ольги Анищенко.

Яблони в цвету. Звон орденов и медалей. Ясное мирное небо. И негасимое пламя огня у монумента Победы. Вечного. Как наша память. И так уже 79 лет.

Годы бегут. И, говорят, время лечит. Но боль той войны и сегодня бередит души. И даже крепким мужчинам, закаленным воинской службой, слез не сдержать.

Война у меня унесла семью, у меня расстреляли и сожгли семью, отец погиб в партизанах, где-то в 13 лет я остался один. Никого и ничего, пришлось выживать. Константин Пугачев, ветеран войск связи

Ветеранам той войны уже за 90. Их всего-то немногим более тысячи. И тем, кто покрепче, не усидеть у домашнего экрана. Время не щадит никого и ничего, но только не память. Они до деталей помнят свою молодость под бомбежками, как будто не было этих 79 лет. И верят: так, как сегодня - тихо, спокойно, мирно - должно быть всегда!

Наказ вам, молодежи: наше поколение сделало все, чтобы вы сейчас жили в мире, цветущей стране, а вы сделайте так, чтобы вы, ваши родители, ваши дети, бабушки, дедушки, тоже жили в мире. Сложно, препятствий много на пути, но их же надо мудро обойти. Все остальное ерунда. Мария Ягодницына, председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда

Я самый юный ребенок, который родился в блокадном Ленинграде, воспоминания небольшие. Хочется поклониться тем, кто нас спас, освободил, и мы смогли выехать из Ленинграда. Я почти полтора года прожила в блокаде малышкой. Инесса Радовская, блокадница Ленинграда

Я родилась здесь, это моя любимая родина. Как я могу не встречать День Победы здесь?! Все хорошо и слава богу. На вас вся надежда. Молодым дорогу уступаем. Все от вас будет зависеть ваша судьба, судьба ваших детей. Берегите мир, любите Родину и все будет хорошо. Ядвига Еробкина, ветеран Великой Отечественной войны

Каждый год рядом с ними и Президент. Александр Лукашенко преклоняется перед бессмертным подвигом ушедших героев и перед теми, кто несмотря на свой преклонный возраст, встречает Великую Победу и сегодня.

9 Мая 2024 года в Москве было не по-майски ветрено и снежно. Александр Лукашенко, наблюдая за парадом на Красной площади, с отеческой заботой поправлял ворот куртки сидящей рядом Екатерины Евдокидомой. Она прошла всю войну еще девчонкой, защищала и нашу землю.

О том, что осталось за кадром, Президент рассказал журналистам уже по возвращении в Минск. Кажется, ветеран стойко перенесла бы даже мороз. Военные невзгоды закалили!

"Это же человек, который воевал здесь, под Барановичами. Она подстрелила немца и взяла его в плен, притащила - спасли много людей, деревни и так далее", - отметил Александр Лукашенко.

"Когда я подошел, узнала меня и начала: быстрее, быстрее рассказать много. Я ее выслушал. Смотрю - 101 год! Я все время сидел и ей завидовал: на ногах, крепенькая. Очень холодно было в Москве (не то слово холодно). Повезло, что Мирзиёев (Президент Узбекистана. - Прим. ред.) привез мне куртку - наверное, околел бы. Очень холодно было. И я смотрю: эта женщина, герой, патриотка, наша фактически женщина, курточка ее там лежала отдельно - я надел ей куртку, застегнул. Я ее старался утеплить, чтобы не замерзла", - рассказал Президент.



"101 год… Дай бог каждому! И быть в таком сознании и передвигаться на ногах", - добавил Александр Лукашенко.

Он всегда желает ветеранам крепко стоять на ногах. И беречься, не взирая ни на какие "ветра". Живой пример мужества и стойкости нужен сегодня, пожалуй, как никогда прежде. Когда кое-где Победу ставят под сомнение, демонизируя славян-освободителей, и одержимы идеями реванша. Белорусский Президент призвал весь мир не повторить ошибок прошлого. И кажется, это так просто понять именно у Вечного огня... Не оттого ли Александр Лукашенко просил, чтобы к памятникам и мемориалам не зарастала народная тропа?

Запомните: мы приходим сюда, чтобы не повторилось страшное прошлое. Забудем это прошлое, перестанем приходить к памятникам - оно придет к нам. И помните человечеством сделанный вывод: как ты относишься к памяти своих предков, особенно тех, кто подарил тебе жизнь и свободу, так и к тебе будущие поколения будут относиться. Мы не вечны, мы смертны. Запомните, пожалуйста: приходите к памятникам, к Вечному огню, тихо и спокойно, без всякой организованности, можно без цветов. Помните и кланяйтесь тем, кто подарил нам свободу, если мы не хотим воевать. Мы даем наказ детям и внукам свято беречь правду о той войне как наивысшую ценность. Для нас она символ неразрывной связи поколений, одна из основ духовного единства и сплоченности народа. Александр Лукашенко

Беларуси, которая стала одним живым памятником той войне, нужен мир! Это абсолютная истина. Так было, так есть и так будет. Но сегодня важно не только отстоять правду, не забыть Победу, но и не быть втянутыми в новые конфликты. Ведь ценность мира по душе не всем.

"Без всякого стеснения в Европе славят и приветствуют эсэсовцев и националистов всех мастей. Им аплодируют стоя главы государств, позабыв итоги Нюрнбергского процесса. Без оглядки на историю, мораль и право они снова начали стравливать страны и народы. Для этого реанимировали идеи и методы нацистов", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что Запад отвергает диалог и сотрудничество буквально с порога, а во главу всего ставит материальную выгоду, богатство. "Мы это видим на примере событий в Украине, Сирии, секторе Газа и других горячих точках планеты, - сказал глава государства. - Каждый день по всему миру гибнут тысячи и тысячи людей. Еще больше остаются без крова, живут в нечеловеческих условиях, страдают от голода и жажды. Над полями былых сражений вновь гремят взрывы, пахнет порохом и гибнет мирное население".

Войны учат. Хранить память, беречь свою землю, не допустить повторения. Порой любой ценой. И в этом современном хаосе новых угроз и воинствующей риторики Беларусь укрепляет оборону. Но это не ультиматум и не шантаж. Да, Минск и Москва сообща готовы отработать вопросы применения нестратегического ядерного оружия. Не для войны, а ради мира.

"Ядерное оружие - страшное оружие. Мы, руководство России часто подчеркиваем: не стратегического характера. Упаси господь взяться еще за эту кнопку. Хотя и тактическое оружие сегодня во много крат мощнее, чем это было в Хиросиме и Нагасаки. От одного взрыва погибнут тысячи и тысячи людей. Это страшное оружие. Но это оружие. И для того, чтобы применить такое оружие, надо тренироваться, надо уметь это делать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Это была моя инициатива (Путин об этом сказал). Я ему позвонил, говорю: "Слушай, мы должны синхронизироваться в этом плане". А цель была одна - мы хотели посмотреть, как ведущие ядерные державы все это делают. Мы же учимся".



Публично озвучить планы о предстоящей тренировке в Беларуси решили не просто так. Президент отметил, что в мире идет эскалация напряженности, прежде всего она исходит из Украины. Но горячо в разных точках планеты. Так, уже полыхает и Ближний Восток, непростая обстановка и в Тихом океане.



"Как никогда, мы близко подошли к ядерной катастрофе. Что в этой ситуации делать? Надо учиться стрелять из автомата и держать порох сухим, в том числе и это смертоносное оружие", - сказал глава государства.

Но Беларусь верит: здравый смысл и наша память, неподвластная времени, станут щитом всем попыткам переписать историю и разжечь пожар большой войны. И потому вся Беларусь в девятый майский день утопает в цветах, фото и портретах погибших близких и тихих молитвах о мире.

Он и бесценен для нас и достался слишком дорогой ценой.

Роман Головченко отметил, что многие отдали жизнь за Родину, причем для них это было не абстрактное понятие. "Не просто границы на карте, не просто свой дом и своя семья. Это была высшая ценность, ради которой они отдавали самое дорогое, что у них есть, - свою жизнь. Этот выбор в пользу Родины сделали миллионы наших соотечественников. Я хотел бы пожелать, чтобы никому из ныне живущих белорусов не пришлось делать такой страшный выбор. Но для этого надо беречь память и хранить мир", - подчеркнул глава правительства.

"У нас миролюбивая политика, мы никому не угрожаем, не стремимся захватывать какие-то земли. Мы хотим жить у себя спокойно, растить своих детей. А то, что сегодня происходит, можно так назвать: потомки побежденных бросили вызов потомкам победителей, хоть взять матч-реванш, но у них это тоже не получится. Пусть учат историю", - сказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин.



Он подчеркнул, что военные будут уверенно сохранять мир в стране, а при необходимости дадут серьезный отпор всем, кто посягнет на белорусскую землю.