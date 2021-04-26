Президент принял участие в закладке аллеи памяти

О своем особом статусе сегодня вспоминают разве что ближе к дате чернобыльской катастрофы. А так заботы, как у всех. Неудивительно, что в разговоре с юными помощниками не о трагедии и преодолении последствий, а своей футбольной команде Президент ориентирует чиновников на поддержку спортивных ребят.

Президент о ликвидаторах аварии на ЧАЭС: Они сознательно жертвовали собой во имя жизни других

В центре Брагина установлен памятник Василию Игнатенко, уроженцу здешних мест. Его история - настоящий пример мужества. Командир пожарной части, работал в Припяти, его бригаду первой вызвали тушить возгорание на станции. Действовали смело и слаженно. В итоге пожар на кровле работающего 4 энергоблока был полностью потушен.

Подвиг Игнатенко - настоящий пример мужества

Рассказывали, что, несмотря на ожоги, Игнатенко помогал сослуживцам спускаться с крыши. Но доза облучения не оставила парню шансов - умер в больнице в Москве. Одному только Богу известно, сколько слез выплакала его мать, которая по сей день живет в Березино.

"Могу не сдержать эмоций", - предупреждает двоюродная сестра Василия, рассказывая о родном человеке. Она до сих пор работает в Брагине.

Вспоминая Василия Игнатенко, мы отдаем дань памяти подвигу пожарных, военных, медиков, ученых - тех, кто сражался с огнем, оказывал первую помощь на месте аварии, возводил саркофаг. 115 тысяч белорусов среди ликвидаторов на ЧАЭС.

Впечатляющий масштаб ущерба для Беларуси

Чернобыльская авария изменила судьбу страны. Для белорусов это стало настоящим бедствием - экологическим, социальным и экономическим. Главный удар пришелся на лесное и сельское хозяйство. Пострадала четверть лесов, сотни тысяч гектаров плодородных земель, более 300 промышленных предприятий. Только представьте себе весь ущерб - это почти 33 бюджета страны 85 года!

Кажется, оправиться после такого удара невозможно. Но белорусы смогли. Еще в 90-е Президент твердо решил - пострадавшие земли нужно восстановить! Подумайте - своими силами выполнено 5 чернобыльских госпрограмм! Шли шаг за шагом. Сделано все, чтобы вернуть пострадавшие районы к жизни. Даже в нищенские 90-е не забывали эти земли, находили и деньги, и возможности.

Каждую весну Президент не просто приезжает посмотреть, как дела, а сам живет на Полесье.

Чернобыльский удар сплотил белорусов в стремлении сохранить пострадавшие регионы

Новые дороги, чистая вода, газификация, а сегодня говорят уже больше об электро- и альтернативной энергии, новостройках и облагороженных парках. Таким Брагинский район бы не всегда. После чернобыльской аварии численность населения сократилась втрое - до 12 тысяч. Если бы не господдержка и люди, которым была небезразлична эта земля, все бы кануло в лету.

Митинг-реквием в память о ликвидаторах аварии

Ценить подвиг героев и нашу жизнь. Вот таким символичным и трогательным получился митинг-реквием в память о ликвидаторах аварии, а вот разговор с местными жителями - очень эмоциональным. Конечно, говорили о здоровье - и в плане влияния Чернобыля, и в связи с коронавирусной напастью. И в том, и в другом случае одна цель - защитить людей.

В Брагине Президент тепло пообщался с местными жителями

Скорбная дата в белорусской истории не смогла повлиять на теплую атмосферу общения. Президент скажет спасибо тем, кто не жалеет усилий и делает родной край лучше, и в ответ есть за что услышать добрые слова.

Но торжественными мероприятиями дело не ограничилось. К рабочему совещанию начальники явно не готовились, но инициировать такой разговор очень в духе Президента. Пока шло совещание, брагинцы не расходились. Кстати, бренд района - высокая рождаемость - стабильный прирост отмечают в последние 5 лет.

Александр Лукашенко собрал в Брагине совещание по возрождению чернобыльских земель на юге Беларуси

Совещание стало логичным выводом чернобыльской поездки Президента в эти дни. Разговор по возрождению земель на юге Беларуси с главами районов. За лето нужно создать программу, чтобы подтянуть не только Брагин, но Наровлю, Хойники, да и другие, пусть и менее пострадавшие районы, чтобы люди четко понимали к сентябрю, что еще нужно сделать на этих территориях, да и вообще - как здесь будут жить дальше, без всяких политических инсинуаций на этой теме.

Президент о пострадавших территориях: Мы готовы делать все для развития юга Беларуси

Назрел очередной шаг в развитии пострадавших земель. Главный критерий эффективности работы на белорусском юге простой - живущие здесь люди должны чувствовать все улучшения на себе.