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А. Лукашенко: Мы не хотим никакого конфликта на государственной границе Беларуси
Беларусь не хочет никакого конфликта на государственной границе. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с рабочей группой по дошлифовке проекта Конституции.
Встреча Президента с рабочей группой по Конституции
Любые политические новации должны создавать условия для развития суверенной страны. В первую очередь Конституция. На фоне происходящих событий на белорусско-польской границе разговор ожидаемо был гораздо шире.
Упрекать нас в потворстве нелегальной миграции - полная глупость. Беларусь продолжает охранять свою границу и пресекает попытки нелегальной миграции. Президент отметил, что за последние месяцы белорусская сторона запретила въезд в страну нескольким тысячам человек. Кому выгоден конфликт на границе - так точно не Беларуси. Быть может Польша использует миграционный кризис, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем и вместе с тем напомнить о себе в ЕС.
Обновленная Конституция отвечает запросам времени
Главное - новые предложения по Конституции не должны дестабилизировать обстановку в обществе. Предлагается сохранить существующую в стране систему власти. Из нового: особая роль Всебелорусского народного собрания, перераспределение полномочий между госорганами. Институт семьи и традиционные ценности - один из приоритетов Беларуси. Государство выступает за преемственность поколений и развитие национальных устоев. Среди других важных новелл особое внимание вопросам патриотизма и исторической памяти.
Последнее слово в принятии Конституции будет за белорусами. Проект обновленного закона планируется представить для всенародного обсуждения в конце ноября - начале декабря этого года.
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