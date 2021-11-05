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А. Лукашенко на открытии кардиоцентра в Могилеве: Мы продолжим создавать лучшие условия для жизни людей

А. Лукашенко на открытии кардиоцентра в Могилеве: Мы продолжим создавать лучшие условия для жизни людей

Александр Лукашенко в Могилеве. Сегодня там откроют два кардиологических корпуса Могилевской областной больницы и самый крупный в городе ФОК.

Александр Лукашенко на открытии кардиоцентра в Могилеве: Мы продолжим создавать лучшие условия для жизни людей.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Президент о заболеваемости COVID-19:

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

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