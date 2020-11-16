А. Лукашенко: Народ, общество хотят перемен, но замкнулись на президенте и его полномочиях

Как известно, ранее предлагалось два варианта альтернативы дорожному сбору. Первый отменяет действующую госпошлину и вводит новый сбор, но уже без привязки к техосмотру. Одновременно появляется возможность заплатить, скажем, за месяц, два или год. Именно за тот период, в течение которого водитель планирует использовать авто. Контроль за масштабной информационной системой фото- и видеокамер, а также за работниками транспортной инспекции, органов внутренних дел и судебных исполнителей. Другой вариант также подразумевает отмену нынешнего дорожного сбора, но при этом расходы на содержание дорог предлагает включить в стоимость топлива.