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А. Лукашенко: Народ, общество хотят перемен, но замкнулись на президенте и его полномочиях

В Беларуси предлагается два варианта альтернативы дорожному сбору

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Как известно, ранее предлагалось два варианта альтернативы дорожному сбору. Первый отменяет действующую госпошлину и вводит новый сбор, но уже без привязки к техосмотру. Одновременно появляется возможность заплатить, скажем, за месяц, два или год. Именно за тот период, в течение которого водитель планирует использовать авто. Контроль за масштабной информационной системой фото- и видеокамер, а также за работниками транспортной инспекции, органов внутренних дел и судебных исполнителей. Другой вариант также подразумевает отмену нынешнего дорожного сбора, но при этом расходы на содержание дорог предлагает включить в стоимость топлива.

А. Лукашенко: Надо установить справедливый порядок

Механизм дорожного сбора в Беларуси усовершенствуют

Как заметил белорусский премьер в интервью журналистам, в основу новых подходов как раз и ляжет принцип справедливости, и что немаловажно - собираемости этой госпошлины. Беларусь инвестирует немало средств в создание и модернизацию современной дорожной сети. И дорожный сбор - лишь частично покрывает расходы. В стране - более 4,5 миллионов транспортных средств.

Премьер о дорожном сборе: Выберут оптимальный вариант

В правительстве уверены, будет выбран тот механизм, который удовлетворит всех. Чтобы и владельцы автотранспорта были довольны, и хорошие дороги оставались белорусским брендом.

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