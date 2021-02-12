А. Лукашенко: Наши перемены - это не революция, мы должны двигаться эволюционным путем

VI Всебелорусское народное собрание завершило свою работу. Итогом двухдневных дебатов стало принятие резолюции, содержащей основные направления развития страны на ближайшие 5 лет, а также обращения участников Всебелорусского народного собрания к соотечественникам.

Форум показал высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов, подчеркнул белорусский лидер, подводя итоги. Александр Лукашенко также выразил признательность всем, кто принял участие в обсуждении судьбоносных для страны вопросов.

Президент также высказал свое мнение личное не как Президента, а обычного человека обо всем, что прозвучало сегодня. Эмоционально, от души и на злобу дня! Общий контекст: в основе всего - единство. Беларусь, чтобы добиться новых успехов и не растерять достигнутое, страна должна сплотиться.

Говоря о возможных преобразованиях, Президент заметил: нужно исходить из национальных интересов. Сохранить суверенитет и независимость без боев и крови. Что касается Конституции, референдум может быть совмещен с местными выборами. Наши перемены - это не революция, мы должны двигаться эволюционным путем. Глава государства поделился и своими личными впечатлениями от услышанных докладов.