3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
А. Лукашенко: Наши перемены - это не революция, мы должны двигаться эволюционным путем
VI Всебелорусское народное собрание завершило свою работу. Итогом двухдневных дебатов стало принятие резолюции, содержащей основные направления развития страны на ближайшие 5 лет, а также обращения участников Всебелорусского народного собрания к соотечественникам.
Форум показал высокий запрос общества на сохранение системы ценностей и приоритетов, подчеркнул белорусский лидер, подводя итоги. Александр Лукашенко также выразил признательность всем, кто принял участие в обсуждении судьбоносных для страны вопросов.
Президент также высказал свое мнение личное не как Президента, а обычного человека обо всем, что прозвучало сегодня. Эмоционально, от души и на злобу дня! Общий контекст: в основе всего - единство. Беларусь, чтобы добиться новых успехов и не растерять достигнутое, страна должна сплотиться.
Говоря о возможных преобразованиях, Президент заметил: нужно исходить из национальных интересов. Сохранить суверенитет и независимость без боев и крови. Что касается Конституции, референдум может быть совмещен с местными выборами. Наши перемены - это не революция, мы должны двигаться эволюционным путем. Глава государства поделился и своими личными впечатлениями от услышанных докладов.
Более подробно о Всебелорусском народном собрании - в вечернем информационном канале.
Президент
Все
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Политика
Все
Общество
Все
Спешиваться или не спешиваться? Как общественные обсуждения повлияли на изменения ПДД
В Беларуси отмечают день чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД
"Место для жизни": Как жители Верхнедвинска делают свой райцентр привлекательнее?
Кто новые жертвы в конвейере смерти США - в проекте "По форме"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов