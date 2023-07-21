А. Лукашенко о кадровой дисциплине в АПК: Лучше воевать в поле, чем на фронте

Готовность к жатве сегодня вопрос номер один. На большом селекторном совещании у Президента обсудили все самые острые темы нынешней уборочной кампании. Она по сути уже началась, но самый горячий и активный период впереди. Каждый губернатор рассказал об агарной обстановке в своем регионе. Это и существующие проблемы в отрасли, состояние зерносушилок и техники, госзаказ, людские ресурсы, порядок, дисциплина.



Все это держат в поле зрения, чтобы вовремя увидеть тонкие места и принять нужные решения. Президент не единожды скажет, что лучше воевать в полях, чем на фронте. И если уж страда - это наш продовольственный фронт, то побеждает тот, кто лучше подготовлен.

А значит железный порядок с кадрами, соблюдение всех технологий и, конечно, дисциплины. Только в этом случае можно рассчитывать на хороший урожай. Наталья Бреус выслушала Президента и регионы.

Этот разговор мог бы быть в полях, но в полях сразу всех областей одним махом не окажешься. А вот формат селектора как раз позволяет видеть реальную картину во всех регионах одновременно. Губернаторы на связи, чтобы в эту горячую пору не отрываться надолго от уборочной кампании. Это всегда вопрос номер один. Момент истины и итог большой каждодневной работы на земле.

"Жатва всегда вопрос номер один. По сути, момент истины и финиш большой работы всего агропромышленного комплекса в течение сельскохозяйственного года, - отметил Александр Лукашенко. - Я вас пригласил в таком составе на селекторное совещание в связи с тем, что, откровенно говоря, у меня есть опасения расслабления кадров в связи с погодными условиями. В Беларуси всегда бывает так: засушит, а потом зальет. Имейте в виду, так может быть, а, скорее всего, будет и в этом году. После этой засухи может быть очень сырая и дождливая погода в августе. И тогда мы еще недополучим урожай из-за своей неорганизованности в связи с влажной погодой".

"Для того чтобы обеспечить собственную продовольственную безопасность, чтобы на столе у нас, как говорят в народе, был "і хлеб, і да хлеба", чтобы переработчики были обеспечены сырьем, а животноводство - кормами, сейчас всем нам нужно максимально организоваться. Страда - это, если хотите, наш продовольственный фронт. И от этого фронта зависит все. На войне как на войне. Побеждает тот, кто лучше подготовлен, кто задействовал все ресурсы и воюет от зари до зари. Как я часто говорю, лучше на этом фронте воевать, чем на горячем ", - подчеркнул Президент.

Если уж и называть уборочную кампанию битвой за урожай, то готовиться к этой битве начали не вчера, а еще с осени прошлого года. Все нужные решения были приняты и по закупке удобрений, горюче-смазочных материалов и по ремонту техники.

"Следовательно, у меня есть полное право требовать, причем максимально жестко, высоких результатов и отдачи. Тем более практика прошлого года показала, что нашим сельхозорганизациям под силу собирать достойные урожаи", - отметил Александр Лукашенко.

Президентом была поставлена задача закрепиться по урожаю на уровне примерно 9,5-10 млн т зерна всех видов. Но, по заверению специалистов и правительства, которые снова указывают на погодный фактор, колос в этом году легче на 15 %, прогнозируемый валовой сбор зерна, включая рапс, кукурузу, сурепицу и другие культуры, составит чуть больше 9 млн т. Это меньше уровня 2022 года.

"И это то, что сейчас находится на корню. Что надо еще без потерь убрать и отправить в хранилища. Правительство уверяет, что такого количества нам почти хватит для обеспечения страны продовольственным и фуражным зерном. Я в этом абсолютно не сомневаюсь. Дополнительно мною принято решение по закупке зерна у России. Цена пока близка к себестоимости нашего зерна, почему и принималось решение. Хотелось бы услышать, что сделано в этом плане. Повторю сказанное в Орше: зерно сегодня сродни золотовалютным резервам. Всегда пригодится и постоянно растет в цене", - сказал Александр Лукашенко.

Президент сразу задает тон разговора - говорим о проблемах. А их хватает. Среди основных - низкая готовность техники, элеваторов и хранилищ, вопросы с механизаторскими кадрами. Опять же извечное - приписки.

Еще одна системная проблема - отсутствие техосмотра. К началу уборочных работ его не прошли в Гомельской области 63 % комбайнов, Витебской - половина, Могилевской - 36 %. Неудивительно, что потом нагрузка на 1 работающий комбайн составляет не 273, как в среднем по стране, а от 500 (отдельные хозяйства Докшицкого и Быховского районов) до 900 гектаров (отдельные хозяйства Борисовского района). О каком качестве уборки тогда мы можем говорить? Где организованность? А ведь год назад было дано поручение закупить для всех регионов порядка 600 новых зерноуборочных комбайнов. Более того, была выработана и одобрена оптимальная схема их закупки. Решение принято, что мы видим? На 17 июля 2023 года сельчане получили только 425 единиц техники. Зачем новую вам давать, если не отремонтировали ту, которая есть. Что это за подходы такие. Вообще премьер-министру в правительстве нужно разобраться, кому можем технику дать, а кому нет, потому что это подарок от государства. Если бы за свои деньги покупали, ради бога, но сегодня просят технику, а завтра приходят за деньгами, а в то же время под забором неотремонтированная. Разберитесь, пора переходить от болтовни к жестоким мерам При этом жатва только началась, а контролерами уже выявлены факты некачественной уборки урожая и наплевательского отношения к его сохранности. Недопустимо. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

И это не в одном районе. Есть проблемы и с заготовкой кормов. Причины те же: где-то неисправны машины, где-то нарушаются технологические регламенты, трудовая дисциплина порой хромает. В зоне внимания ответственных должны быть готовность техники, состояние зерносушилок, обеспечение госзаказа по зерну, механизаторские кадры, безопасность во время жатвы и даже помощь на частных подворьях. Ведь в итоге из этих усилий складывается национальный каравай. Организовано все должно быть на уровне.

"Рассчитывайте силы и ресурсы. Уровень организации работы и трудовой дисциплины должен быть образцовым. Вы видите, что происходит вокруг, - подытожил Президент. - Часто вас прошу и вам напоминаю: главное для того, чтобы был мир и покой, это экономика".



"Никто никому не поможет. Вы посмотрите, что высветилось по зерновой сделке. Все такие рачительные, все так помогают Украине и все вокруг отказались пропустить через свою территорию вывозное зерно из Украины. Поляки и другие так радели за Украину, что сегодня отказались вообще напрочь продукцию из Украины пускать на свою территорию. Вот и весь рынок, - заявил глава государства. - Поэтому мы должны организоваться, мобилизоваться, спланировать нашу работу, чтобы наш народ был накормлен, одет и обут".

То, что в сельском хозяйстве не без недочетов, подтверждают контролеры, прокуратура и правоохранители. Они по поручению Президента смотрели на АПК критическим взглядом.

В целом по стране не отремонтировано 109 зерноуборочных комбайнов и 53 зерносушильных комплекса. В том числе в Витебской области 42 комбайна, в Минской области 37 комбайнов и 15 зерносушильных комплексов. Василий Герасимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:

На сегодняшний день из 1700 комбайнов, которые у нас задействованы в уборке, неисправны всего 16, менее 1 %. Тут не хотелось бы отнимать ваше время однако есть и те, которые пока не прошли техосмотр.

Глава государства усомнился, насколько объективна эта картина, поручив проверить и доложить в течение недели.

Президент напомнил об установленном порядке, что готовность комбайнов должна быть удостоверена фактом техосмотра и это требование необходимо соблюдать: "Технический осмотр является свидетельством того, что комбайн и другая техника исправны. Все остальное не принимается".

Недопустимы и факты, когда неотремонтированная техника просто стоит под забором, а при этом хозяйства начинают просить новую технику и средства на нее. "Под забором не может стоять никакая техника. Если не можете отремонтировать, надо отдать промышленникам. Они ее отремонтируют и за полцены отдадут", - сказал Александр Лукашенко.

Вот не зря говорят, хороший урожай - дело техники. От аграриев тоже приходит обратная связь. Справедливы ли порой нарекания - вопрос профильному министру. Но глава белорусской промышленности за качество ручается лично.

"С этими фактами я разберусь. Но я вас уверяю, что техника производится с достаточным уровнем надежности", - ответил министр. В подтверждение своих слов он привел пример из недавней командировки в российский город Кемерово, где посетил фермерское хозяйство, использующее белорусскую сельхозтехнику. Ни одной претензии по поводу ее работы не было.

Свой взгляд на готовность к уборочной представила и Генпрокуратура. Андрей Швед заострит внимание на вопросах сохранности урожая, простоях техники, кадрах, приписках и даже пожарной безопасности. В общем, как в любом деле, человеческий фактор решает.

"Какая область больше всего вызывает настороженность?" - поинтересовался глава государства у генерального прокурора Андрея Шведа.

"Два региона, товарищ Президент. Витебщина и Гомельщина на сегодняшний день по ряду позиций вызывают у нас настороженность и по готовности по проведению работ, связанных с уборкой урожая, и то, что касается (содержания и обеспечения сохранности - прим.ред.) крупного рогатого скота. Здесь у нас есть серьезные претензии, - сказал генеральный прокурор. - Если в других регионах есть определенные положительные тенденции, то на Витебщине, к сожалению, тенденцию с падежом крупного рогатого скота переломить до сих пор не удалось".

Александр Лукашенко на это заметил, что к теме падежа крупного рогатого скота еще вернутся на семинаре, который планируется провести в ближайшее время.

Он адресовал принципиальный вопрос ответственному за Гомельскую область управляющему делами Президента Юрию Назарову: "Вы с Крупко (председатель Гомельского облисполкома - прим.ред.) взялись за Гомельскую область и клятвенно меня заверяли, что там будет порядок, про Гомельскую область в негативном ключе говорить не будем. Я так понимаю, вы там не бываете?"

В ответ Юрий Назаров заверил, что ситуация стабилизировалась, в том числе по падежу скота, хоть и нет значительных успехов. "Мы буквально недавно проводили там совместное совещание с участием генерального прокурора, министра внутренних дел на базе одного из районов. Сказать, что там критичная ситуация, сейчас уже нельзя", - отметил он.

Александр Лукашенко в свою очередь обратил внимание на еще один принципиальный вопрос: своевременность выплаты заработной платы. Хоть по большому счету серьезных проблем здесь нет, но даже единичные факты недопустимы.

"Мне докладывают, что вы вообще специалистам там зарплату не платите. Я просто не помню это хозяйство. Прямо оттуда люди докладывают, что там не платят зарплату. Как вы хотите уборкой заниматься, если вы людям не платите зарплату? - обозначил проблемный вопрос глава государства. - Надо снять со всех статей деньги и заплатить людям за работу. Я не говорю, что вы должны в хозяйстве, где сегодня собирают 9 или 10 центнеров зерна с гектара, что-то платить там чрезвычайное. Что вырастили, то пусть продадут и живут за это. Они же прекрасно понимают: если нет продукции, нет денег. Какая зарплата? Но там, где люди работают и заработали, надо заплатить. Облисполкомы, райисполкомы должны весь свой фонд направить туда, если не хватает денег".

Юрий Назаров в связи с этим озвучил предложение: выделяемые на разных уровнях деньги "не размазывать тонким слоем", а максимально концентрировать в тех хозяйствах, где можно получить быструю отдачу.

Александр Лукашенко отметил, что все необходимые решения по кадрам приняты. "Еще раз хочу публично об этом сказать. Сегодня ни один специалист, ни один руководитель сельхозпредприятия не может быть переведен на другую работу или уволиться без решения председателя райисполкома. Уволился - никто в стране не может его взять на работу, пока он с предыдущего места работы не представит справку, характеристику нормальную. И по вертикали. Ни один председатель райисполкома и прочие по их областному реестру тоже не может бросить работу. Пора уже навести порядок с кадрами. То же самое - ни один механизатор, доярка и так далее в сельхозпредприятии (колхозе, совхозе) не может шагу ступить влево-вправо без решения руководителя. Замкнутая вертикаль и ответственность".

Президент поручил навести в сельхозорганизациях железный порядок в кадровом вопросе.

"Еще раз говорю: лучше воевать в поле, чем на фронте. Неужели кому-то это непонятно? Наводите железный порядок. Все идет от кадров. Есть нормальный руководитель, значит, организация (колхоз, совхоз и прочие) будет нормально работать. Нет - работы не будет. Будем тратить как всегда бешеные деньги, технику, удобрения, кредиты выделять. Отрывать от пенсионеров, врачей, учителей и туда направлять", - сказал глава государства.

"Если есть отдача, так ладно, будем кредитовать. Но если нет отдачи, какие могут быть разговоры? Никаких разговоров быть не может", - подчеркнул белорусский лидер.

Подставить плечо аграриям никогда не отказываются. Помогают с закупкой топлива и не только. В ответ ждут отдачи и своевременного погашения кредитных обязательств.

"Если в долг взял, он должен быть вовремя возвращен, - подчеркнул в этой связи Президент. - Только тогда можно прийти (это как исключение) и попросить еще в долг денег". "Да, это наша позиция", - сказал в свою очередь Юрий Селиверстов.

"Я обращаюсь ко всем губернаторам. Вы слышали доклад министра по финансированию. Что не так? Вовремя ли оплачивается заготовка зерна?" - спросил глава государства. Отдельно Президент поинтересовался у губернатора Брестской области Юрия Шулейко: "Вы начали раньше всех уборку. Есть факты неоплаты поставленного зерна?"

"Таких фактов нет, - сказал председатель облисполкома. - Сегодня идет плановая приемка и расчеты за поставленное зерно".

Свое слово скажет каждый губернатор. Но Президент неслучайно начинает с Бреста. Южные регионы традиционно выходят в поля раньше остальных.

Александр Лукашенко отдельно спросил губернатора, есть ли проблемы с расчетами за поставленное в счет госзаказа зерно, фиксировались ли факты, когда зерно забирали в сельхозорганизациях без своевременной оплаты.

"Таких фактов нет. Идет плановая приемка и расчеты за поставленное зерно. В Брестской области убрано 12 %, что показывают цифры. Урожай сегодня в среднем 41 центнер, он соответствует уровню прошлого года. Вопросов по технике, по прохождению осмотров, техосмотров, в том числе работы зерносушильных комплексов, работы элеваторов, текущих вопросов нет", - ответил председатель Брестского облисполкома.

Гродненский регион силен своим аграрным комплексом. Почти всегда в передовиках. Проблемных вопросов в организации уборочной кампании сейчас не видят. Область обеспечена топливом, техникой и кадрами. Главное, чтобы погода позволяла держать темп.

Губернатор скажет, что в регионе взяли на вооружение политику нулевой терпимости к припискам, получается ведь себе дороже. А вот реальная картина помогает принимать нужные решения.

По словам председателя Гродненского облисполкома Владимира Караника, в его регионе также нет особых проблем: техника отремонтирована, кадры имеются, источники финансирования определены.

"Что касается погодных условий. В Гродненской области только 28 % от нормы выпало осадков в мае-июне. Но пострадали мы действительно меньше, чем другие области. Около 1 % зерновых посевов либо признано погибшим, либо переведено на кормовые цели. Урожайность несколько ниже, чем в рекордном прошлом году, но, по нашим расчетам, среднестатистический годовой сбор зерна получить удастся. То есть мы не достигнем рекордную цифру прошлого года, но стандартный объем зерна, который обычно получает Гродненская область, будет собран. Наряду с имеющимися запасами и принятым решением о закупке зерна за пределами страны, никаких проблем по обеспечению животноводства и населения зерном мы не видим", - заявил Владимир Караник.

Надо сказать, что рекордов никто не ждет, задачи такие не ставит, а вот посильного вклада в национальный урожай - обязательно. Пожалуй, больше всех досталось от погодных перипетий в этом году центральному региону. Глава области в сторону небесной канцелярии сильно кивать не станет. Так и скажет: сложно, не критично.

"Хочу предупредить докладчиков: прогнозами мы сыты. Не надо сегодня об этом говорить. Говорите по существу. Какие у вас проблемы, какие недостатки. Открыто и честно. Тысячи людей вас слышат", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Но по одному из вопросов председатель Минского облисполкома все же попросил поддержки у Президента. До 1 августа хозяйствам области необходимо погасить кредиты на топливо, которые были взяты в прошлом году. "С учетом обстоятельств это будет сделать крайне сложно. Мы просим хотя бы чуть-чуть отсрочить возврат. А все свои остальные обязательства по возврату бюджетных кредитов и всего остального Минская область, как бы ни было сложно, исполнила", - сказал губернатор.

"По всем проблемам, которые вы обозначили, в том числе по возврату, правительство на этой неделе и следующей примет решение", - пообещал глава государства.

"Большое спасибо вам за поддержку", - сказал Александр Турчин.

"Нет, подожди. Я не сказал, какое будет решение. Решение будет принято. Но Вы неплохой экономист, знаете, что по долгам надо платить. Если не платят, значит, будет беда через некоторое время. Но с учетом всех обстоятельств вместе в правительстве вы разберетесь и внесете мне предложения на следующей неделе, не позже", - поручил Президент.

Говоря о погодных условиях, Александр Лукашенко обратил внимание, что ситуация везде сложилась разная: в одних регионах земли пострадали больше, в других меньше.

"Я прекрасно понимаю, это не прошлогодние условия. Если 40 дней в стране не было дождей, то естественно на всех районах это как-то отразилось. Но ссылаться на то, что вот беда, сгорели все, - это неправильно. Да, мы не получим прошлогодний рекордный урожай, но я от вас этого и не требую. Если вы в прошлом году смогли взять 10,5 млн зерна всех культур, я прошу от вас 9. И мы можем собрать, если организуемся и у нас будет нормальная дисциплина", - подчеркнул глава государства.

"Я жестко с вас требую и уговариваю не потому, что делать нечего. Ситуация очень непростая. Поэтому нам надо как рачительным хозяевам иметь кое-что в запас," - отметил Александр Лукашенко.

В этом году в Минской области должны ввести 20 молочно-товарных комплексов. Не без помощи Минска. Что вполне логично - регион по большей части кормит столицу. Президент поручал нащупать оптимальный вариант строительства подобных комплексов, чтобы были современными, но и стоили не заоблачно.

"В будущей пятилетке все дойное стадо надо перевести в технологичные молочно-товарные комплексы, - напомнил о задаче для всей страны Президент. - Вы же видите, что на селе люди не задерживаются, их будет все меньше и меньше. Это общемировая практика и тенденция. И поскольку мало людей, надо перевести в молочно-товарные комплексы дойное стадо. Это и качество продукции, а значит, и ваши деньги. И хватит уже телепаться в этих старых коровниках, где дышать невозможно ни скотине, ни тем людям, которые там работают. Поэтому в будущей пятилетке мы эту проблему решим".



Как доложил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, первый молочно-товарный комплекс буквально на днях введен в эксплуатацию. Готовность остальных объектов от 70 %. Планируются, что они заработают до конца года.



"Вы нашли оптимальную цену этого молочно-товарного комплекса? - спросил глава государства. - Спасибо, конечно, вам и городу, что вы эти деньги выкроили. Понятно, Минская область кормит Минск, вы выделили деньги на строительство. Но лишних же денег и у вас нет".



По словам Владимира Кухарева, стоимость одного комплекса на 800-1200 голов составляет чуть более Br8 млн. При этом строительно-монтажные работы обошлись в Br5,5 млн. "По проекту было Br12 млн, получилось Br8 млн. Лишнее убрали. Очень многое делали хозспособом. Сократили сроки строительства: было 18 месяцев, мы построили фактически за 10. Поэтому получилась такая цифра", - рассказал мэр Минска.

Приступили к уборке зерновых и рапса во всех районах Могилевской области. Готовность техники оценивают в 99 %. Говорят, с госзаказом на зерно проблем не видят.

Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко доложил, что в Могилевской области подлежит уборке 322 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Это без учета кукурузы на зерно, гречки и проса.

Во всех районах области уже приступили к уборке зерновых культур и озимого рапса. Одновременно начата реализация зерна в счет республиканских госнужд. На сегодняшний день продано озимого рапса 30 % от задания, ведется поставка продовольственного зерна и пивоваренного ячменя.

"Предварительный баланс зерна показывает, что ожидаемый валовой сбор позволит обеспечить в полном объеме поставку зерна в счет республиканских госнужд", - заверил руководитель региона.

Стартовала уборочная кампания и на Гомельщине. Понимают, надо уложиться в жесткие технологические сроки и сохранить урожай. Реагировать на негатив, выявленный контролерами, стараются молниеносно. Пусть это и единичные случаи. Но понимают, что и их быть не должно. Убрано уже 16 % зерновых.

"Вы имеете чрезвычайные полномочия вместе с Назаровым (уполномоченный по Гомельской области Юрий Назаров - прим.). Определяйтесь, приглашайте для помощи любого министра. Они приедут, окажут вам поддержку. Но Гомельскую область нужно вытаскивать из болота. Это не дело. Красивая область, красивые люди, а мы там барахтаемся. Поэтому принимайте самые решительные меры", - сказал Александр Лукашенко.

Кстати, сегодня в области первый тысячник - Игорь Морозов из агрокомбината "Южный". И хоть работа в полях кипит, в этих трудовых буднях о героях агарной нивы не забывают.

Своя первая тысяча тонн зерна у комбайнеров самого северного региона еще впереди. Активно вольются в большую уборочную через неделю-полторы. Готовят технику, привлекли и расписали всех механизаторов, кто и где приложит свою руку.

Председатель Витебского облисполкома Александр Субботин доложил о планах начать активную фазу уборки уже к концу следующей недели - через 7-10 дней. В данный момент уже 6 районов области начали убирать озимую пшеницу.

Озимого ячменя убрано 76 % от посевов. Средняя урожайность на данный момент составляет 26 ц/га, хотя в последние дни держалась на уровне 29,4 ц/га. Собрано чуть более 25 тыс. т зерна ячменя.

"Начали аккуратно, где поля подошли, убирать рапс, озимые. Урожайность где-то 16,4 ц/га. Это приблизительно на уровне прошлого года", - отметил руководитель региона.

"Все настроены на уборку урожая и на то, чтобы закладывать уже активно урожай следующего года. Мы рассчитываем достаточно плодотворно поработать. Посеять больше озимого клина и больше поднять зяби. Для этого и машинно-тракторный парк тоже готов", - сказал он.

Александр Субботин рассказал, как в области реализуется поручение "достать все ломье из-под забора". "Тут мы работаем интенсивно. У нас в этом году из вот этого ломья было собрано и будет работать 38 комбайнов и 102 трактора различной мощности. Здесь очень жестко отслеживает нас и правительство, и министерство, причем с визуальным контролем".

Что касается заготовки травянистых кормов, то, несмотря на увеличенные площади уборки, урожайность в нынешнем году, к сожалению, ниже. Тем не менее в каждом районе и хозяйстве есть программы, как недостающую часть кормов будут добавлять. "Дорожная карта написана на каждый случай", - заверил губернатор.

Выслушав доклад, Александр Лукашенко даже похвалил губернатора за то, насколько он глубоко вник в вопросы сельского хозяйства после предыдущей работы на других высоких должностях. "Должен сказать, Александр Михайлович, меня уже радует, что Вы четко разговариваете, употребляя аграрные термины. Значит, толк будет. Вы уже отходите от преподавательского языка, а становитесь на рельсы настоящего технолога в сельском хозяйстве".

"Имейте в виду, что ни у Исаченко, ни у Крупко, ни у вас (руководители Могилевской, Гомельской и Витебской областей - прим. ред.) отступать некуда. Все! Отступать некуда! Восточные области должны давать прогресс. Они должны развиваться и давать нормальную динамику", - подчеркнул белорусский лидер.

Да, вот так во время селектора был раскрыт кадровый секрет. Министр сельского хозяйства станет помощником Президента по Витебской области в ближайшее время. Такой мощный тандем из центра - усиление для региона. И подтверждение тому, что за аграрный сектор в Витебской области взялись серьезно. Но пока о насущном.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло во время совещания доложил о том, как решаются наболевшие проблемы в АПК.



По его данным, в уборочной кампании будут задействованы 7,5 тыс. комбайнов. Готовность техники в целом составляет 99 %, правда, она отличается по регионам. Например, в Витебской области - 98 %, хотя еще год назад на ту же отчетную дату был 81 %. "То есть мы реально добавили к уровню прошлого года", - сказал министр. Он подчеркнул, что по обеспеченности хозяйств техникой есть положительная динамика, ежегодно ситуация улучшается. "В прошлом году купили 405 комбайнов, в этом году планируем взять за год 800", - проинформировал он.



Кроме поставок новой техники, по поручению Президента значительно активизирован процесс ремонта и восстановления старой. При содействии Министерства промышленности были отремонтированы и восстановлены 215 зерноуборочных комбайнов, 188 кормоуборочных, более 800 тракторов.



Что касается возможных опасений по недобору объемов заготовки кормов, то Игорь Брыло заверил, что будут приложены все усилия, чтобы этого не допустить, тем более что установившиеся погодные условия дают основания надеяться на неплохой второй укос травянистых кормов.



В части заготовки урожая зерновых в этом году министр отметил, что прогнозируемый недобор в районе 1 млн т. Но для страны это некритично, поскольку, по его словам, на складах имеется порядка 1 млн т переходящего остатка. Игорь Брыло также отметил положительные тенденции в решении проблем с падежом скота. По его данным, уровень непроизводительного выбытия сократился в этом году на 21 тыс. по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.



"Мы в эту уборочную кампанию подготовились не хуже, а, думаю, по некоторым компонентам даже лучше, чем в прошлом году", - подытожил министр.

Если министр отвечает за всю кампанию в стране, то весь груз ответственности в регионах в первую очередь на губернаторах. Для них и всех аграриев из области страда - это серьезный экзамен, в подготовке к которому участвуют все – от механизатора до правительства. Каждый должен делать свою работу на отлично. Тогда и общий успех будет. Глава государства дал возможность высказаться всем, кто хотел.

В политике нашего Президента есть важный момент - не замалчивать проблемы, а искать пути решения. Принципом "авось само рассосется\решится" Александр Лукашенко никогда не руководствуется. А в наше время требуется не просто плыть по течению, нужна полнейшая мобилизацию сил и средств. На это Президент и нацеливает. Напрячься нужно всем. Где необходимо, всегда помогут.

В числе актуальных тем, которые обсуждались на мероприятии, были вопросы финансирования сельхозорганизаций, в том числе при закупке топлива. В связи с этим глава государства поручил правительству в ближайшее время собрать председателей облисполкомов и вместе с ними решить проблемные вопросы. "Там, где надо помочь, подставьте плечо. Где лайдачат и не хотят работать - внесите предложения", - обратился Президент к премьер-министру Роману Головченко.

Особое внимание Александр Лукашенко уделил тематике выбора основных сельскохозяйственных культур, на которые следует делать основной упор, -озимый ячмень, кукурузу и рапс.

Уборка хлеба - дело всенародное. В этом году планируют задействовать дополнительно 3 тысячи механизаторов: для тружеников лишние деньги, селу - подспорье. Поручение: отработать до конца в этом году такую практику привлечения. Ну а место уполномоченных Президента и помощников на время жатвы однозначно в полях.

"Уполномоченным и помощникам немедленно выехать на места и оказать всяческую поддержку губернаторам и областям в организации уборочной кампании. Как вы будете там работать - это ваше дело, только не мешайте", - озвучил еще одно поручение Александр Лукашенко.

Президент также отметил, что к нему поступают жалобы на несвоевременные расчеты перерабатывающих предприятий за продукцию, поставленную сельхозорганизациям и фермерам. В частности, речь шла про молоко и мясо. "Это, Роман Александрович, (Головченко, премьер-министр - прим. ред.), недопустимо. Где угодно нужно найти деньги, - подчеркнул глава государства. - Сдачи (когда продукцию сдают, а не продают - прим. ред.) быть не должно, надо покупать молоко и мясо. Кровь из носа нужно найти деньги, чтобы не было задолженности перед колхозами, совхозами".

Уборочная набирает обороты. Подготовка не без изъянов, но для того и собираются, чтобы вовремя обострить все вопросы, увидеть тонкие места и минимизировать весь негатив.

"Я вижу, что проведена очень большая работа по подготовке урожая. Люди понимают, что нам надо сегодня мобилизоваться, от этого зависит наше будущее", - сказал Президент. Он заметил, что в этом году есть вероятность по отдельным культурам недобрать тот объем урожая, который был запланирован. Но это не вызывает сильной обеспокоенности, поскольку ранее, в более урожайные годы, в стране был сформирован достаточный запас, в том числе и по зерну. "У нас в резерве миллион тонн зерна - то, чего я от вас всегда требовал: пусть будет резерв. Сегодня нет проблем, этот недобор мы спокойно перекрываем из своих резервов. Плюс: видим дешевое зерно - надо его закупить", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в этом вопросе надо подходить по-крестьянски, по-деревенски. "Запас бяды не чыніць. Надо обязательно иметь резервы, запасы. Чего бы нам ни стоило, надо смотреть не только по сторонам, но и внутри на наши резервы, которые мы можем использовать", - обратил внимание Президент.

Резюмируя, Александр Лукашенко отметил, что от этого зависит наше будущее, времени на раскачку нет. "Мы уже раскачались на озимом ячмене, отчасти на рапсе. Активизируйтесь! Последний раз вам повторяю, больше говорить не буду. Не дай богкакая-то нестабильность - она начинается с экономики. А экономика начинается с того, как накормлены и одеты люди. Все это в сельском хозяйстве", - подытожил глава государства.

В общем страна должна засучить рукава. Все есть для того, чтобы положить в закрома приличный урожай. Будем с хлебом, молоком, мясом - значит, не будет болеть голова за нашу продовольственную безопасность.