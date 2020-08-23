3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
А. Лукашенко о западе Беларуси: "Наша земля!"
Без потрясений и слома. Минск, Гомель, Могилев, Брест и многие-многие другие города и райцентры выходят на митинги за Беларусь. В поддержку мира, спокойствия и безопасности. Десятки тысяч людей в разных точках республики подтверждают - их выбор в пользу последовательного развития страны.
Накануне к параду акций поддержки присоединился и Гродно. Рядом с жителями областного центра был и Александр Лукашенко. "Наша земля!" - вот так просто сказал президент о западе Беларуси. Эти слова как никогда актуальны. За ними не просто красивая и богатая историей область Беларуси. За этой короткой фразой больше миллиона человек, которых эта земля кормит, дает работу и повод гордиться своей Родиной.
Люди собрались и высказали слова поддержки в ответ на события в стране. Это естественная реакция на попытки раскачать обстановку оппонентами власти. Социальный водораздел - это то, на чем сейчас пытаются выплыть проводники альтернативных взглядов. Почему так опасно делить людей на своих и чужих? Почему в Гродно, на западных рубежах нашей страны, важно говорить и повторять самую простую истину: мы один народ. Александр Лукашенко говорил с людьми именно об этом. Люди едины в желании сохранить стабильность. Как и в каждом областном центре, звучит один лейтмотив: "Хотим спокойной жизни!". Во время выступления президента в Гродно на площади Ленина собралось больше 20 тысяч человек. Александр Лукашенко рассказал людям о решении назначить Владимира Караника (который до этого руководил Минздравом) на пост губернатора Гродненской области. Кандидатуру предложили во время встречи в Гродно с депутатами областного Совета. Они проголосовали в поддержку этого назначения.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Мне стыдно за нашу власть" - поляк рассказал о байках про Беларусь, которые разошлись в его стране
Всеобщую известность приобрел семейный рецепт хлеба Ирины Жудрик
Уникальный колокол-богатырь подарили православному храму под Брестом
Дело об атаке дрона на базу ОМОН окончено - Павлу Кулаженко и Виталию Потехину предъявлено обвинение
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва