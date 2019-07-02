А.Лукашенко: Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - это точка отсчета новой истории страны

Освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - это точка отсчета новой истории страны. Александр Лукашенко заявил об этом на торжественном собрании, посвященном Дню Независимости. Среди приглашенных во Дворец Республики руководители госорганов, дипломаты, представители общественности и, конечно, ветераны. Несмотря на преклонный возраст, в эти особые дни мужественное поколение всегда в центре событий. Ведь день освобождения Минска и праздник независимости суверенной Беларуси - главный символ мирной и свободной жизни. Этот праздник ежегодно возвращает нас всех в один из самых тяжелых и героических периодов жизни белорусского народа.

В своем выступлении Александр Лукашенко затронул и актуальную тему, связанную с развитием Вооруженных сил современной Беларуси. На просторах интернета сейчас развернулась бурная дискуссия вокруг поправок в закон о службе в армии. Президент прокомментировал различные варианты развития событий.







Торжественное собрание завершилось большим концертом. Национальный колорит, атмосфера праздника и в то же время тяжелые воспоминания. Все эти эмоции понятны и близки и свидетелям той войны, и нынешнему поколению, молодежи. Все мы уже в предвкушении большого события. День Независимости вся страна встретит совсем скоро.