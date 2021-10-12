А. Лукашенко подписал Декрет № 6 об усилении требований при приеме на работу на госпредприятия

Дополнительное внимание кадрам. Сегодня Президент подписал Декрет № 6, согласно которому усиливаются требования при приеме на работу на госпредприятия. Документ обязывает руководителей госорганов и организаций запрашивать характеристики с предыдущих мест работы, а также сведения из банка данных о правонарушениях в отношении кандидатов на руководящие должности. Кроме того, в декрете определяются четкие требования к характеристике. Она должна отражать профессиональные, деловые и моральные качества работника, сведения о соблюдении трудовой и исполнительской дисциплины, отношение к государственным и общественным институтам. За нарушение такого порядка приема на работу, а также выдачу характеристик, содержащих заведомо недостоверную информацию, предусмотрена ответственность. Декрет вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.