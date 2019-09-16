А. Лукашенко подписал указ о деятельности Академии управления при Президенте

Сегодня Глава государства подписал указ о деятельности Академии управления при Президенте. Речь об обновлениях в обучении будущих руководителей. В частности, документом предусмотрены новые образовательные программы, стажировки для слушателей, индивидуальный подход в обучении и даже повышение стипендий студентам. Продолжит тему Юлия Хмель.



История этого вуза началась 28 лет назад - 29 января 1991 года. Спустя еще 4 года учебное заведение преобразовали в Академию управления при Президенте Беларуси. Сегодня в структуре 3 института, в составе которых 15 кафедр. Впрочем, это деятельность не только внутри страны, но и за рубежом. Академия сотрудничает с передовыми вузами России, Китая, Южной Кореи, Швейцарии, Германии, Армении. Подписано более 60 соглашений о международном сотрудничестве.