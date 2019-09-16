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А. Лукашенко подписал указ о деятельности Академии управления при Президенте

Сегодня Глава государства подписал указ о деятельности Академии управления при Президенте. Речь об обновлениях в обучении будущих руководителей. В частности, документом предусмотрены новые образовательные программы, стажировки для слушателей, индивидуальный подход в обучении и даже повышение стипендий студентам. Продолжит тему Юлия Хмель.

История этого вуза началась 28 лет назад - 29 января 1991 года. Спустя еще 4 года учебное заведение преобразовали в Академию управления при Президенте Беларуси. Сегодня в структуре 3 института, в составе которых 15 кафедр. Впрочем, это деятельность не только внутри страны, но и за рубежом. Академия сотрудничает с передовыми вузами России, Китая, Южной Кореи, Швейцарии, Германии, Армении. Подписано более 60 соглашений о международном сотрудничестве.

Академия управления при Президенте начинает работу по-новому

Особое внимание одаренным студентам

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По новому указу увеличен размер стипендий студентов

Изменения коснутся и образовательных программ

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Сегодня белорусское образование конкурентоспособное и на международных рынках.

Академия управления заинтересована в талантах: лучшее образование для лучших студентов. Но то, как его будут применять на практике, зависит от тех, кто сейчас постигает азы науки.

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