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А. Лукашенко подписал указ о переименовании Дня молодежи в День молодежи и студенчества
Теперь не только День молодежи, а еще и студенчества. В последнее воскресенье июня свой праздник отметят люди в возрасте от 14 до 31 года. Указ о переименовании дня подписал Александр Лукашенко. Изменения направлены на повышение статуса студенческой молодежи и ее роли в общественно-политической жизни белорусского общества и государства, а также будут способствовать объединению студенческой и работающей молодежи на основе лучших традиций преемственности молодежных движений.
Кстати, с идеей подобного праздника к Президенту обратился один из студентов БГУ в январе нынешнего года. Во время открытого разговора с Александром Лукашенко молодой человек отметил, что нашей молодежи не хватает своего праздника - Дня именно белорусского студенчества. Глава государства инициативу оценил положительно и пообещал, что такая дата обязательно будет в отечественном календаре.
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