А. Лукашенко подписал указ о переименовании Дня молодежи в День молодежи и студенчества

Теперь не только День молодежи, а еще и студенчества. В последнее воскресенье июня свой праздник отметят люди в возрасте от 14 до 31 года. Указ о переименовании дня подписал Александр Лукашенко. Изменения направлены на повышение статуса студенческой молодежи и ее роли в общественно-политической жизни белорусского общества и государства, а также будут способствовать объединению студенческой и работающей молодежи на основе лучших традиций преемственности молодежных движений.