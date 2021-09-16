А. Лукашенко подписал указ о помиловании накануне Дня народного единства

Накануне Дня народного единства Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании. 13 человек получили шанс сделать работу над ошибками. В эксклюзивном интервью телеканалу "Беларусь 1" замглавы Администрации Президента Ольга Чуприс рассказала, как работала комиссия по помилованию, какие учитывались критерии отбора, кто попал под действие указа и какие преступления они совершили.

Напомним, что ранее шла речь о списке, который предоставили Президенту с прошениями о помиловании. Изучив пакет документов, комиссия приняла решение только в отношении некоторых, и тому есть ряд причин.

Ольга Чуприс отметила, что акты помилования всегда имеютиндивидуальный характер, они принимаются в отношении конкретного человека. При этом институт помилования - акт верховной власти, обычно главы государства. Это его исключительное конституционное право, полностью или частично освобождает осужденного от наказания, либо заменяет на более мягкое. Так будет и в данном случае. Из 13 человек, которые попали под действие указа, часть уже скоро будет дома, некоторым лишение свободы заменят на ограничение.