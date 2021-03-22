А. Лукашенко: Пока мы приходим к памятникам и святыням, значит будет существовать наша страна

Марафон памяти прошел в Хатыни, где установлен памятник всем сожженным белорусским деревням в годы Великой Отечественной войны. Страшную судьбу повторили более 9 тысяч белорусских сел и поселков. Началось все накануне с митинга-реквиема и всебелорусской молитвы о каждом погибшем. В процессии вместе с сыновьями принял участие глава государства. Подробнее Илона Красутская.



Хатынь - вечная боль Беларуси



На припорошенный снегом гранит цветы и лампады. Хатынь. Наша неугасимая память и боль о погибших земляках. От событий марта 1943 в любое время года здесь мороз по коже. И, кажется, сама погода плачет. Еще холоднее на душе.



Впрочем, у каждого белорусского городка, поселка или села свой обвинительный счет к Великой Отечественной за прерванные жизни, мечты и надежды. Особенно за боль и слезы женщин и детей, их израненные души и покалеченные судьбы.



Траурная процессия в годовщину Хатынской трагедии

Чтобы будущие поколения помнили, наш долг рассказать, какой ценой нам достались мир и благополучие. Мы не забыли и не простили.



Президент вместе с сыновьями принял участие в митинге-реквиеме к годовщине Хатынской трагедии

Быть в этот вечер здесь, в Хатыни, вместе со всеми для Президента и его семьи - священный долг. Дорогой памяти к монументу Непокоренному человеку, символу стойкости духа нашего народа и его борьбы. Каждый шаг в тяжелых раздумьях. Непостижимо вообразить, что испытали погибшие здесь люди.



Шаг за шагом по брусчатке, представляя, как 78 лет назад здесь пытались спастись женщины, мужчины, дети, старики. Как этой же тропой наступал враг, бесцеремонно расправляясь с ни в чем не повинными людьми.



А. Лукашенко: Мы никогда не простим жестокость и бесчинства врага на нашей земле



От этой невообразимой жестокости слезы на глазах у каждого и очень трудно подобрать нужные слова. Хатынь - урок истории для нас, современников. Наш долг сохранить правду о той военной странице, написанной кровью, и не допустить возрождения страшного прошлого.

Всебелорусская молитва