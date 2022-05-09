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А. Лукашенко пообщался с журналистами. Обсуждение злободневных тем без купюр
После официальной части мероприятия в честь Дня Победы, Президент пообщался с журналистами. Это уже давняя традиция, связанная с этим праздничным днем.
Свои вопросы сегодня задавали и зарубежные гости. К примеру, литовские коллеги воспользовались правом безвизового въезда в нашу страну. Представитель Литвы также поздравила белорусский народ от имени всех здравомыслящих людей в этой стране, в том числе от имени осужденного на 6 лет политика Альгирдаса Палецкиса.
В разговоре речь шла о санкционном давлении, милитаризации Польши, поинтересовались у главы государства и тем, какой смысл сегодня вкладывается в понятие "патриотизм". Общение без купюр.
О Дне Победы, патриотизме и подрастающем поколении
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я уже говорил, быть патриотом своей страны - это жить в своей стране, любить ее и делать все для процветания этой страны, как бы банально это ни звучало. Что касается этого дня, то воспитание патриотизма - это нас во многом держит. Такие победы, как видите, уже поколения выросли новые, не одно поколение, как минимум три поколения или даже четыре. И это стереть не удается. Но это благодаря, в том числе и нам с вами. Это действительно так. Для меня это очень тяжелая и напряженная работа. Кажется, ну что, один час работы и все, нет, это очень тяжелая напряженная работа, но я горжусь, что она есть, потому что это самая нужная и полезная работа. Я, стоя там, наблюдал за морем людей, за этим огромным океаном людей, и думал о том, что здесь не только наше слово и наше воспитание, люди мы такие - славяне.
"Хочу поблагодарить всех в нашей Беларуси, наверное, не осталось ни одного человека, кто не вышел, чтобы поблагодарить то поколение, которое нам принесло Победу. Спасибо всем, что помните и приходите к ним, как мы к ним, так и наши дети к нам", - воспользовался случаем Президент Республики Беларусь и поблагодарил граждан за участие в сегодняшних мероприятиях.
О противостоянии западным санкциям и перспективах
Получается все... Я думаю, в знак благодарности нам, что мы спасли производство. Телевизоры, бытовая и прочая техника, тракторы, автомобили, все, что связано у нас с одеждой, с питанием, с обувью и так далее, это наше. И оно сегодня востребовано на наших основных рынках. Продовольствие, провалился весь мир, люди голодают, миллиарды людей голодают, что за проблема? Только неразворотливость, шарлатанство, халатность могут привести к тому, что у нас будет плохо. Я говорил, что у нас пару групп товаров, калийное удобрение и прочие, уже Антониу Гутерриш (прим. Генеральный секретарь ООН) заявил, мол, открывайте немедленно Беларусь и Россию, ведь без минеральных удобрений не будет продовольствия. Люди умрут от голода. Топливо - хлынул весь западный люд к нам с канистрами и бочонками для того, чтобы заправить автомобиль и с собой что-то унести. Это только начало.
О западной угрозе и пиар-акции Польши
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пусть попробуют. Мы тут рога обламывали не таким. Поэтому если они хотят попробовать, пожалуйста. Нас это тоже и меня настораживает. Было 3 тыс. человек, сегодня подтянули в Польшу и Литву, холуям этим, 32 тыс. Говорят, уже под 40 тыс. Мы очень внимательно наблюдаем за ситуацией. Я всегда военным говорил, что мы ничего не должны прозевать. 1941 года повторить мы не должны. Поэтому мы ответим.
"Мы всегда понимали, что наша армия против НАТО (это махина). Но не надо забывать, что сзади Россия - ядерная держава. И у нас соответствующий договор. И на эту тему мы общаемся очень часто в последнее время с президентом России", - заявил белорусский лидер.
Он также подчеркнул, что невозможно победить народ, который воюет на своей земле, за свою территорию, за свои семьи и детей. "И потом, наверное, они как-то хотят еще от Украины отвлечь и нас, и Россию. Глупцы полные, которые занимаются пиаровщиной, но не знают, чем живет обычный польский, литовский, немецкий солдат. Никому не нужна война, и прежде всего солдатам. А раз солдатам война не нужна, значит, ее не будет".
О ситуации в Литве
Эрика Швянченене, журналистка из Литвы поздравила народ от имени всех людей в Литве, и от лидера Альгирдаса Палецкиса, которого, увы, осудили на 6 лет передала привет. "Он просил передать Вам привет и Вашему народу. Я хочу поблагодарить за то, что вы открыли границы для наших людей и хочу попросить, чтобы это как можно дольше выдержать, потому что простые люди, у которых зарплата маленькая, едут за удобрениями, топливом, продуктами".
Организуйтесь и скажите, в какую точку на границу вам привезти удобрения, крупу, соль и прочее… Мы это сделаем. Потому что Литва - это миролюбивые, добрые, порядочные люди. Такие, как белорусы. А вот эти все ваши Ландсбергисы, Линкявичюсы и прочие - это пена. Она схлынет. Это безумцы. Ну разве можно делать так, как хуже собственной стране и своему народу?! Ну хотите вы с нами воевать экономически, воюйте. Но зачем своему народу плохо делать?! Это безумцы, которые жизни не знают. Им хорошо, они не страдают, топливо у них есть, и газ у них есть, за который они не платят. Страдают обычные люди. До чего дошли: там, где чернобыльцев мы оздоравливали, в санаториях наших, в Латвии и Литве, конфисковывать собрались... Но если обнищали до такой степени - забирайте. Но только знайте, что у этого процесса два конца: вы ударите одним нас - получите бумерангом с другой стороны. Поэтому спасибо вам за то, что вы есть, и за то, что в Литве еще есть люди, которые могут откровенно говорить. Мы знаем, мы не смешиваем литовский народ с этими Ландсбергисами. Мы их не смешиваем. Они живут сами по себе, литовцы сами по себе. Но литовцы, знаете, как белорусы и русские, в хорошем смысле слова долго запрягают, а потом будут погонять так, что не успеют убежать в Вашингтон или Брюссель.
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