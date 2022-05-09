А. Лукашенко пообщался с журналистами. Обсуждение злободневных тем без купюр

Организуйтесь и скажите, в какую точку на границу вам привезти удобрения, крупу, соль и прочее… Мы это сделаем. Потому что Литва - это миролюбивые, добрые, порядочные люди. Такие, как белорусы. А вот эти все ваши Ландсбергисы, Линкявичюсы и прочие - это пена. Она схлынет. Это безумцы. Ну разве можно делать так, как хуже собственной стране и своему народу?! Ну хотите вы с нами воевать экономически, воюйте. Но зачем своему народу плохо делать?! Это безумцы, которые жизни не знают. Им хорошо, они не страдают, топливо у них есть, и газ у них есть, за который они не платят. Страдают обычные люди. До чего дошли: там, где чернобыльцев мы оздоравливали, в санаториях наших, в Латвии и Литве, конфисковывать собрались... Но если обнищали до такой степени - забирайте. Но только знайте, что у этого процесса два конца: вы ударите одним нас - получите бумерангом с другой стороны. Поэтому спасибо вам за то, что вы есть, и за то, что в Литве еще есть люди, которые могут откровенно говорить. Мы знаем, мы не смешиваем литовский народ с этими Ландсбергисами. Мы их не смешиваем. Они живут сами по себе, литовцы сами по себе. Но литовцы, знаете, как белорусы и русские, в хорошем смысле слова долго запрягают, а потом будут погонять так, что не успеют убежать в Вашингтон или Брюссель.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь