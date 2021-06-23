А. Лукашенко: Мы - суверенное, независимое государство, так будет впредь

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Информационная травля ожидаемых результатов не принесла. Сейчас мы держим экономический удар. Хотелось бы знать, что дальше? Интервенция? Забудьте, успокойтесь. Дорого она вам обойдется. Холеные лица с высоких трибун по ту сторону границы бессовестно лгут с подачи беглых о том, что белорусский народ сам вымаливает санкции в отношении себя. Якобы белорусы готовы страдать ради некого эфемерного "светлого будущего", которое принесут им эти добрые дяди на кончиках своих штыков. Да очнитесь вы наконец, очумевшие и заблудшие! И в результате что? А в результате в последней войне каждого третьего похоронили. Сколько было искалечено не только физически людей, но и судеб, сердец! Санкции, провокации… Так и хочется спросить: вы что, это специально делаете? Хотите испытать границы на прочность, а новое поколение белорусов на патриотичность? Давайте попробуем. Мир сегодня не замыкается только на Европейском союзе. На планете достаточно ответственных стран и целых регионов, с которыми мы продолжим тесно сотрудничать. За нами правда, и мы - наследники великого поколения, которое подарило нам жизнь, свободу и независимость.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь