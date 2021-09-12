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А. Лукашенко принял участие в учениях "Запад-2021" на полигоне Обуз-Лесновский
Александр Лукашенко принял участие в учениях "Запад-2021"
Проследить за эпизодом "Запада-2021" на полигон приехал и Александр Лукашенко. Верховный главнокомандующий заслушал доклады генералов, естественно, без посторонних - все в строгой секретности. Но то, что было на поле, наверняка увидели и услышали даже в странах НАТО.
Президент, выступая перед участниками учений, отметит: да, слаженность войск потрясающая. Это реально щит Союзного государства, но именно щит, не меч. Маневрами мы даем понять - сюда лучше не лезть. Разговоры о войне всегда кажутся чем-то далеким и непонятным. К тому же Беларусь за годы независимости ни разу не воевала и не лезла в чужие боевые действия. Но тренд тревожный. Та же учебная операция на полигоне создавалась с учетом событий в Сирии, Нагорном Карабахе и Донбассе.
Финал операции: союзное войско (в этот раз принимал участие и Казахстан) отбивает город, а затем заманивает противника в огневой мешок, по сути, ловушку, а там при помощи артиллерии, авиации и "змея горыныча" - огонь на подавление.
В активной фазе учения "Запад-2021"задействовано почти 13 000 военных
Всего же в активной фазе "Запад-2021" задействовано почти 13 000 военных, примерно треть из России. Маневры спланированы в два этапа - оборона и контрнаступление. Кстати, Беларусью география учений не ограничивается, российские тоже задействованы.
Напомним, что кроме профессиональных военных, в "Западе-21" присутствуют и территориальные войска. Еще вчера они были на гражданке, а сегодня отрабатывают сложные маневры. За самоотдачу от Президента по-командирски громкое и четкое спасибо. Побеседовал Президент и с журналистами, к слову, вопросы задавали не только белорусы.На эти маневры не приехали эксперты НАТО, зато приехали зарубежные журналисты.
Такие учения - зрелище крайне захватывающее и полезное. Ведь это демонстрация и своеобразная витрина достижений армий двух государств и сигнал недругам: не влезайте, прибьет.
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