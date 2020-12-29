А. Лукашенко присудил специальную премию "Белорусский спортивный Олимп" 2020 года

Глава государства сегодня подписал указ о присуждении специальной премии президента "Белорусский спортивный Олимп".



Награды удостоены тренер-преподаватель по биатлону Сенненской СДЮШОР Валерий Лекторов, директор местного благотворительного фонда имени Алексея Талая, член национальной команды по инваспорту Алексей Талай и наш коллега - заведующий отделом спортивных новостей АТН Белтелерадиокомпании Николай Стуло.



