А. Лукашенко поздравил коллектив 2-й детской больницы Минска, вручил сертификат на аппарат УЗИ и ответил на вопросы медиков

Главные темы сегодня поднимали во 2-й детской больнице Минска. Эту больницу накануне Дня медика посетил Президент. Кстати, медучреждению 70 лет! Утром Александр Лукашенко направил коллективу поздравления, а спустя пару часов приехал лично, чтобы своими глазами увидеть, что сделано в последние годы для улучшения оказания медицинской помощи маленьким пациентам. А сделано действительно немало. На базе больницы организована работа трех республиканских центров - детской урологии, нефрологии, эндокринологии, где лечат ребят с тяжелыми заболеваниями. Именно во 2-й детской больнице первыми в нашей стране внедрили признанные в мире методики пересадки почек. Для многих малышей это вторая жизнь! Репортаж Натальи Бреус.



Болеть никому не пожелаешь. Но в жизни всякое бывает. И не дай бог, конечно, если недуги одолевают наших детей. В такие сложные моменты хочется всегда опереться на надежное плечо. Становится чуть спокойнее, когда знаешь, что можешь рассчитывать на высококлассную медицинскую помощь и профессионалов. Именно такие врачи работают во 2-й детской больнице.







Так совпало, что повод для визита Президента двойной: помимо профессионального праздника врачей, еще и юбилей. Медучреждению – 70. И не сосчитаешь, сколько детей за это время поставили на ноги. Кому-то и вовсе подарили вторую жизнь.



Об этом обязательно позже. А вот с порога Президенту о планах - желании строить новый корпус.



Конечно, для детей ничего не жалко. Но надо делать оптимально, - подчеркнул Александр Лукашенко.



Высокие медицинские технологии сегодня приближают к пациенту. Это значит, что в каждом областном центре есть оборудование и специалисты. В "двойку" в Минск попадают самые сложные случаи. Примерно половина пациентов - из регионов. Здесь лечат ребят с больными почками и сахарным диабетом. Изначально система медпомощи детям выстроена так, чтобы как можно раньше понять, что с ребенком не так и как это лучше исправить.



Сейчас в листе ожидания 12 детей, которым нужна новая почка. На подбор донорского органа уходит примерно полгода. В ожидании - гемодиализ. Причем такая сеть поддержки по всей стране. Лечим своих, помогаем соседям. Процентов 80 иностранных пациентов - это украинцы. И так хватает забот с малышами, а тут еще пандемия.







Были времена, когда остро возникла потребность в гемодиализе для детей. Тогда поняли, что без развития своей школы трансплантологии многих просто не спасти. Это космос в медицине, но такие нужные новации всегда находили поддержку на высшем уровне. С 2009 года в "двойке" делают операции по пересадке почек. К нам приезжают и лечиться, и учиться. Сегодня система отлажена, есть все, чтобы помощь нефрологическим больным была оказана вовремя. Бороться с недугом непросто. Подарки от Президента ребятам из этого отделения в знак внимания и поддержки.







Президент пообщался с семьями пациентов клиники и вручил подарки пациентам

Если бы волей случая 8 лет назад Иван Козлов не попал к врачам 2-й детской клиники, кто знает, смог ли бы он сегодня думать о будущем. Парню 24, учится на энергетика - вот-вот окончит вуз.



Непростой историей семьи Козловых делятся с Александром Лукашенко. И старшему Ивану, и его младшей сестре понадобилась пересадка почки. Увы, таков итог генетической болезни одной на двоих. Но держатся стойко!



Стас Ковальчук был одним из первых пациентов, которому в клинике трансплантировали почку. Донором мальчика стал отец. Когда жизнь поставила перед таким сложным выбором, он ни секунды не сомневался.



Тяжелый недуг способен перевернуть с ног на голову жизнь каждой семьи. Увы, от этого никто не застрахован. Бороться за здоровье детей - непростая ноша.



Небольшая экскурсия для Президента по отделениям. Рассказывают, что упор делают на малоинвазивные операции. Например, мочекаменную болезнь уже давно лечат без разрезов, делая только небольшие проколы. Так дети восстанавливаются не за две недели, а за два дня.











Настоящий бич нашего времени - сахарный диабет. Не случайно его называют "тихим убийцей". Представьте: за последние лет 15 количество детей с таким диагнозом выросло вдвое! Не только у нас - тренд мировой. Это не столько погрешности питания, сколько генетика и образ жизни. В школе диабета ребят учат справляться с заболеванием.



Общение с медиками Президент начнет с теплых слов. "Вы герои, спасаете наших детей", - скажет Александр Лукашенко коллективу 2-й больницы. В их лице - поздравление всем белорусским врачам.











Врач и учитель - это зеркало любого государства. Будьте достойны прежде всего этого звания. Я вам желаю оставаться стержнем нашего общества, такими мужественными людьми, какими мы в обществе, обычные люди, которых вы лечите, вас видим. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь





Пандемия многим открыла глаза, заставила по-новому взглянуть на себя и свое здоровье, на образ жизни и привычки. И задуматься о ежегодном скрининге.





О предоставлении выходного дня тем, кто проходит диспансеризацию - Президент ответил на вопросы медиков





Подумаем над этим вопросом, мы знаем опыт других стран, в том числе России, когда руководитель организации предоставляет человеку выходной день, когда он проходит диспансеризацию. Изучим вопрос, это не с бюджетом будет связано, а с конкретным работодателем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"Вот то, что надо обязать руководителей учреждений и организаций заботиться о своих тружениках, это точно", - подчеркнул Александр Лукашенко.



При этом глава государства заметил: "Будет это оплачиваемый или неоплачиваемый день, мы решим. А что он будет, это точно, поскольку это важный вопрос. Да, вносятся предложения, чтобы по примеру России дать такой оплачиваемый день".



Как раз сейчас в стране идет вакцинация от коронавируса. Сделать прививку может каждый желающий. Не заставляем, но рекомендуем - такова официальная позиция.



Новая вспышка заболевания у соседей беспокоит медиков. Тем, кто решился обезопасить себя и привиться, на выбор российская или китайская вакцина. С созданием собственной в Беларуси не торопятся, но работа идет.











Мы не будем торопиться. Мы в будущем году создадим свою вакцину, уже апробированную. Эта зараза же мутирует, и неизвестно, какой штамм вируса будет в будущем году. Мы хотим свою вакцину подвести как раз к той болезни, тому штамму вируса, который будет. Александр Лукашенко, Президент республики Беларусь





"Сегодня специалисты России заявляют, что у них вспышка этого вируса, 90 % с лишним - индийский штамм. Что будет в будущем году, мы не знаем. Но знаем точно, что этот вирус будет с нами жить", - отметил Александр Лукашенко.

Сейчас отпускной сезон. Многие планируют отдых, так что вполне ожидаемый вопрос задают и медики.







А. Лукашенко вручил детской больнице № 2 г. Минска сертификат на аппарат УЗИ







В праздник принято дарить подарки. Сертификат на аппарат УЗИ высокого класса будет только кстати. Реагируя на шутку Президента, главврач не растерялась.



"Мне надо несколько таких сертификатов", - парировала она.



"Потом мы с министром подумаем, когда решим, будем ли здесь что-то пристраивать, как ты требовала. Естественно, там понадобится и оборудование", - отметил Президент.



На память главе государства книга, которая рассказывает об истории клиники. Среди опубликованных в ней документов - распоряжение Президента о развитии базы и оснащении больницы. Символично, что это было ровно 25 лет назад. Глядя на снимок тех лет, где Александр Лукашенко с подопечными клиники, - подумалось, что все усилия были точно не зря.



"Мы хотели бы подарить эту замечательную фотографию в этом исполнении, чтобы Вы помнили, что посещали нашу клинику, сыграли роль в судьбе больницы, что наш коллектив очень любит и ценит то, что Вы сделали не только для страны, а для нашей больницы", - заявила Лариса Сечко, главврачбольницы.



История каждого маленького пациента особенная. У каждого свой нелегкий путь к выздоровлению. Роднит то, что рядом всегда были и остаются настоящие профессионалы - врачи, которым не страшно доверить детей и их здоровье.

