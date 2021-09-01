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А. Лукашенко: Сегодня 7 новых школ открылись в Беларуси
Большой подарок стране и городу. Александр Лукашенко принял участие в торжественном открытии нового учебного года в Бобруйске. В средней школе № 35 Президент признался, что 1 сентября для него - особенный день и на этот праздник он всегда приходит с волнением. Это учебное заведение - одно из семи открытых ко Дню знаний. Белорусский лидер отметил, что важны не только стены, их построят. Рациональный подход к образованию детей - ключевой момент.
Президент посетил новую школу в Бобруйске
Новую школу построили менее чем за год. Александр Лукашенко ознакомился с учебным заведением до мельчайших деталей - от столовой до классов. Посетил Президент и школьный урок. По словам белорусского лидера, воспитание патриотов - крайне важный элемент учебной программы. Это необходимо делать не ради галочки, а для того, чтобы воспитывать белорусов, которые искренне любят свою Родину. Не отпустили главу государства и без презента. Президенту подарили соломенного бобра - символ города. Воспользовались возможностью задать Президенту вопросы и журналисты. Один из них - встреча 9 сентября с Владимиром Путиным. В интернете вовсю пишут, что "Минск сдает суверенитет". Вот что происходит на самом деле в союзных отношениях.
А. Лукашенко про союзную интеграцию: Никакой речи о потере суверенитета нет
Ситуация в Афганистане, будущие военные учения с Россией "Запад-2021" - обо всем Президент рассказал журналистам в свойственной ему открытой манере, как говорится, без купюр. Все это время Александра Лукашенко ждали жители Бобруйска, чтобы сказать простое спасибо за то, что сохранил страну в непростое время.
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