А. Лукашенко: Сегодня 7 новых школ открылись в Беларуси

Большой подарок стране и городу. Александр Лукашенко принял участие в торжественном открытии нового учебного года в Бобруйске. В средней школе № 35 Президент признался, что 1 сентября для него - особенный день и на этот праздник он всегда приходит с волнением. Это учебное заведение - одно из семи открытых ко Дню знаний. Белорусский лидер отметил, что важны не только стены, их построят. Рациональный подход к образованию детей - ключевой момент.

Президент посетил новую школу в Бобруйске

Новую школу построили менее чем за год. Александр Лукашенко ознакомился с учебным заведением до мельчайших деталей - от столовой до классов. Посетил Президент и школьный урок. По словам белорусского лидера, воспитание патриотов - крайне важный элемент учебной программы. Это необходимо делать не ради галочки, а для того, чтобы воспитывать белорусов, которые искренне любят свою Родину. Не отпустили главу государства и без презента. Президенту подарили соломенного бобра - символ города. Воспользовались возможностью задать Президенту вопросы и журналисты. Один из них - встреча 9 сентября с Владимиром Путиным. В интернете вовсю пишут, что "Минск сдает суверенитет". Вот что происходит на самом деле в союзных отношениях.

А. Лукашенко про союзную интеграцию: Никакой речи о потере суверенитета нет