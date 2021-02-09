Образцовый Минск - цель ближайшего пятилетия. Такую задачу перед мэром города поставил Президент

Образцовый Минск - как цель ближайшего пятилетия. Такую задачу перед мэром города поставил Президент. Комплексное развитие белорусской столицы обсуждали сегодня во Дворце Независимости.

На повестке сразу несколько важных вопросов: а именно чистота на улицах, наведение порядка с пустующими объектами - плюс ставка на инновации. Встреча с мэром ожидаема: Владимир Кухарев на этом посту уже три месяца. Он успел не просто войти в курс дела, но и приступить к выполнению поставленных ранее задач. Многие из них озвучены на встрече с активом Минска два года назад. В первую очередь - сделать белорусскую столицу более комфортной, современной и европейской. Александр Лукашенко напомнил и о своих требованиях привести в порядок объекты недвижимости у площади Якуба Коласа и завода "Горизонт".

Президент поручил привести в порядок объекты недвижимости

"Мы договаривались, что наведем там порядок. Это же центр города, и порядок там надо наводить". Говоря о бывших производственных помещениях завода "Горизонт", Президент подчеркнул, что их надо осовременить и привести в порядок. "Вы там, я знаю, планируете опереться на инновационные проекты. Значит, там действительно должны работать, офисы должны быть, даже производства - самые инновационные, самые продвинутые, - отметил он. - И на Коласа, и в районе нашего телевизионного завода "Горизонт" надо наводить порядок, чтобы эти территории деньги приносили в бюджет. И это можно сделать".

А. Лукашенко: В этой пятилетке Минск надо сделать идеальным

"Минск - это столица страны, лицо страны, это город, с которого надо брать пример по развитию по тем или иным направлениям". Вам непросто будет работать в Минске, потому что в этом году давление на власти Минска будет очень серьезное. Чтобы Минск был в порядке". Приезжим гражданам Минск нравится за то, что здесь можно хорошо жить и отдыхать. Этот город "не поделен бандитами на куски" и не застроен "какой-то недвижимостью", отметил Президент. И водная гладь, и парки, и жилье, и для работы места есть - чистый красивый город. И нам его не просто надо сохранить, начиная с этого года. В этой пятилетке Минск надо сделать образцово идеальным".







Президент: В такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке

Отдельно затронули вопрос уборки снега. Ситуация в последние дни непростая, а местами - чрезвычайная. По словам мэра, для расчистки столичных улиц сегодня были привлечены около 750 единиц техники.Но и они местами не справляются. Особенно есть вопросы во дворах, где из-за машин затруднен доступ. Помочь призывают и горожан. Как отметил Александр Лукашенко, в Минске работает сильная команда руководителей различного уровня и она должна обеспечить решение этого вопроса.

Мэр о ситуации в Минске

Со стороны коммунальных служб, по словам мэра, организованы пункты, где выдают весь соответствующий инвентарь. О них дополнительно сообщают в телеграм-каналах. Также Владимир Кухарев обратил внимание автомобилистов на необходимость быть очень внимательными за рулем и соблюдать дистанцию.





Мэр Минска призвал горожан помочь городским службам с расчисткой снега

В связи со сложными погодными условиями глава Мингорисполкома обратился к жителям столицы и автомобилистам. Во-первых, он призвал всех горожан помочь городским службам с расчисткой снега в первую очередь на дворовых территориях, где припаркованный личный транспорт зачастую мешает уборке снега при помощи спецтехники.







С участников уличных акций в Минске взыскано 980 тыс. рублей