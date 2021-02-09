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Образцовый Минск - цель ближайшего пятилетия. Такую задачу перед мэром города поставил Президент
Образцовый Минск - как цель ближайшего пятилетия. Такую задачу перед мэром города поставил Президент. Комплексное развитие белорусской столицы обсуждали сегодня во Дворце Независимости.
На повестке сразу несколько важных вопросов: а именно чистота на улицах, наведение порядка с пустующими объектами - плюс ставка на инновации. Встреча с мэром ожидаема: Владимир Кухарев на этом посту уже три месяца. Он успел не просто войти в курс дела, но и приступить к выполнению поставленных ранее задач. Многие из них озвучены на встрече с активом Минска два года назад. В первую очередь - сделать белорусскую столицу более комфортной, современной и европейской. Александр Лукашенко напомнил и о своих требованиях привести в порядок объекты недвижимости у площади Якуба Коласа и завода "Горизонт".
Президент поручил привести в порядок объекты недвижимости
"Мы договаривались, что наведем там порядок. Это же центр города, и порядок там надо наводить". Говоря о бывших производственных помещениях завода "Горизонт", Президент подчеркнул, что их надо осовременить и привести в порядок. "Вы там, я знаю, планируете опереться на инновационные проекты. Значит, там действительно должны работать, офисы должны быть, даже производства - самые инновационные, самые продвинутые, - отметил он. - И на Коласа, и в районе нашего телевизионного завода "Горизонт" надо наводить порядок, чтобы эти территории деньги приносили в бюджет. И это можно сделать".
А. Лукашенко: В этой пятилетке Минск надо сделать идеальным
"Минск - это столица страны, лицо страны, это город, с которого надо брать пример по развитию по тем или иным направлениям". Вам непросто будет работать в Минске, потому что в этом году давление на власти Минска будет очень серьезное. Чтобы Минск был в порядке". Приезжим гражданам Минск нравится за то, что здесь можно хорошо жить и отдыхать. Этот город "не поделен бандитами на куски" и не застроен "какой-то недвижимостью", отметил Президент. И водная гладь, и парки, и жилье, и для работы места есть - чистый красивый город. И нам его не просто надо сохранить, начиная с этого года. В этой пятилетке Минск надо сделать образцово идеальным".
Президент: В такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке
Отдельно затронули вопрос уборки снега. Ситуация в последние дни непростая, а местами - чрезвычайная. По словам мэра, для расчистки столичных улиц сегодня были привлечены около 750 единиц техники.Но и они местами не справляются. Особенно есть вопросы во дворах, где из-за машин затруднен доступ. Помочь призывают и горожан. Как отметил Александр Лукашенко, в Минске работает сильная команда руководителей различного уровня и она должна обеспечить решение этого вопроса.
Мэр о ситуации в Минске
Со стороны коммунальных служб, по словам мэра, организованы пункты, где выдают весь соответствующий инвентарь. О них дополнительно сообщают в телеграм-каналах. Также Владимир Кухарев обратил внимание автомобилистов на необходимость быть очень внимательными за рулем и соблюдать дистанцию.
Мэр Минска призвал горожан помочь городским службам с расчисткой снега
В связи со сложными погодными условиями глава Мингорисполкома обратился к жителям столицы и автомобилистам. Во-первых, он призвал всех горожан помочь городским службам с расчисткой снега в первую очередь на дворовых территориях, где припаркованный личный транспорт зачастую мешает уборке снега при помощи спецтехники.
С участников уличных акций в Минске взыскано 980 тыс. рублей
Отдельно остановились на уроках, которые вынесла мэрия из событий прошлого года, особенно его второй половины. Президент отметил, что участниками уличных акций во время протестов было повреждено городское имущество. Общая сумма ущерба, оцененная городскими службами Минска, 1 млн 250 тыс. рублей. По словам Владимира Кухарева, взыскано уже 980 тысяч, и эта работа продолжается. Виновные привлекаются к ответственности.
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