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А. Лукашенко: В стране выработана хорошая система борьбы с коронавирусом и важно ее удержать
Это подчеркнул сегодня Александр Лукашенко, посещая 4-ю городскую клиническую больницу Минска.
Глава государства зашел в красную зону и лично поинтересовался, всего ли хватает для лечения пациентов. Хотя еще этим утром в президентском графике были запланированы совершенно иные встречи. И если медики всегда готовы к докладу, то для пациентов внезапное появление президента в больнице стало полной неожиданностью.
Лечение пациентов с COVID на личном контроле президента
Вакцинация от COVID-19, лечение тяжелых пневмоний, а также других заболеваний. Все эти темы подняты сегодня. Клиника рассчитана на 888 коек и 70 % из них отданы под больных с COVID. Однако больница продолжает оказывать все услуги по своему профилю, хотя и в меньшем объеме. И это одно из требований белорусского лидера: не забывать и про людей с другими заболеваниями, которые тоже нуждаются в лечении. 4-я больница работает уже 60 лет. Сегодня это ведущее лечебно-диагностическое учреждение, где оказывается помощь в сфере урологии, нефрологии, хирургии и кардиологии. В первую волну эпидемии больница была перепрофилирована под борьбу с COVID-19.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
"Надо понимать, что кроме COVID-больных хватает и других: и сердечно-сосудистые, и диабетики, и онкология. Поэтому вы правильно делаете, что оказываете помощь людям и по другим болезням. Самое главное - удержаться на этих койках. Нежелательно расширяться. По статистике 0,31 % людей (даже процента нет) приходится возвращать обратно. Это хороший показатель. То есть выработана хорошая система, желательно ее удержать, чтобы онкологические койки не перепрофилировать под COVID. Российские медики прогнозируют в своей стране всплеск онкологии в ближайшие годы: на фоне пандемии стало меньше проводиться профилактических мероприятий. Нам надо за этим вопросом внимательно следить. Население надо обследовать, чтобы мы вовремя выявляли злокачественные опухоли и другие болезни".
Президент рассказал также о трех путях, по которым пойдет Беларусь в поиске вакцины. Разговор состоялся на встрече с коллективом больницы. В стране также рассматривают возможность производства российской вакцины и ее закупку для вакцинации групп риска.
Столичная клиника стала уже четвертой и по числу посещенных главой государства во время активной борьбы с коронавирусом. Ранее Александр Лукашенко уже побывал в 6-й городской больнице Минска, Центральной Столбцовской, а также в Витебском областном роддоме.
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