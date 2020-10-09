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А. Лукашенко: Внутренняя стабильность - гарантия выживания Беларуси
Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Это заявил сегодня президент Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам.
Более двух десятков участников. Состав внушительный. За одним столом - вице-премьеры, губернаторы, представители Минздрава и силового блока государства. Экономика, достойный уровень жизни белорусов, внутриполитическая ситуация и обстановка на внешнем контуре. Все темы обсуждаются в эти минуты. Пожалуй, ключевой посыл - сплотиться и выстоять, чтобы не допустить развития сценариев тех стран, где сейчас не спокойно.
Поднят широкий круг вопросов, где центральное место занимают защита граждан и государства, укрепление правопорядка, недопущение разгула преступности. Подробности - в следующих выпусках.
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