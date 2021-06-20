А. Лукашенко: Врачи, равно как и учителя, - стержень и зеркало нашего общества и государства

После визита Александр Лукашенко пообщался с коллективом 2-й детской больницы. Президент поблагодарил медиков за столь важный и тяжелый труд. Белорусский лидер отметил, что врачи, равно как и учителя, - стержень и зеркало нашего общества и государства. Это не только почетно, но и ответственно. Поговорили и о предоставлении выходного дня тем, кто проходит диспансеризацию. Какой медицинский разговор сегодня без коронавирусной тематики.