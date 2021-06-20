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А. Лукашенко: Врачи, равно как и учителя, - стержень и зеркало нашего общества и государства
После визита Александр Лукашенко пообщался с коллективом 2-й детской больницы. Президент поблагодарил медиков за столь важный и тяжелый труд. Белорусский лидер отметил, что врачи, равно как и учителя, - стержень и зеркало нашего общества и государства. Это не только почетно, но и ответственно. Поговорили и о предоставлении выходного дня тем, кто проходит диспансеризацию. Какой медицинский разговор сегодня без коронавирусной тематики.
Идет работа в Беларуси и над собственной вакциной от COVID-19. Ожидается, что лекарство будет готово отбивать будущие штаммы коронавируса, который сейчас мутирует буквально день ото дня. Конечно, медиков интересовала и политика. Вопрос от медсестры: куда ехать отдыхать, если в небе соседи устраивает спектакли.
2-й городской детской клинической больнице Александр Лукашенко вручил сертификат на приобретение ультразвукового диагностического аппарата.
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