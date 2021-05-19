А. Лукашенко выразил соболезнования семьям летчиков, погибших под Барановичами

Крушение самолета в Барановичах никого не оставило равнодушным. "Отвели беду, это наши ангелы, очень жаль, что ребята погибли - они настоящие герои", - так говорят очевидцы о погибших летчиках. Мероприятия праздника "Барановичская весна", намеченного на 21-22 мая, отменены. Почтить память погибших летчиков можно в храме Жен-Мироносиц. Проявив мужество и героизм, пилоты стремились увести воздушное судно от населенного пункта. Убедившись, что траектория падения находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба погибли. Место, куда рухнул самолет, с высоты выглядит как небольшая полянка, и положить борт в такой пятачок между домами, чтобы не оказалось жертв среди гражданского населения, - это настоящий профессионализм и героизм. На месте трагедии сейчас работает съемочная группа АТН.